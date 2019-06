Luciano Luna ofrece una hermandad entre compositores

Guamúchil, Sinaloa.- Luciano Luna lanzó una convocatoria a todos sus colegas compositores de diferentes partes del país, para reunirse en su tierra natal para llevar a cabo la primera Reunión Creativa de Autores y Compositores, donde tuvo como invitados especiales a expertos en la materia, quienes estuvieron compartiendo parte de su obra musical, consejos y experiencias en el mundo de la composición:

Ariel Barrera.

América Sierra.

Fernanda Díaz.

Gussy Lau.

Tony Montoya.

Cuitla Vega.

El reconocido compositor Luciano Luna, se dijo sorprendido por la respuesta que obtuvo, superando las expectativas y comprometido a trabajar el doble para un futuro segundo encuentro entre colegas.

Señaló que en redes sociales lo siguen muchos compositores quienes regularmente le piden un consejo o asesoría y ante esto: “surgió la idea de tener una junta donde todas sus dudas en su carrera que muchos inician y otro que ya tiene el camino pero tiene muchas dudas igual, se basen un poquito en la información que podamos dar los que tenemos mas camino recorrido”.

De esta reunión se hará un grupo de Whatsapp con las personas que asistieron, con la idea de trabajar juntos y por qué no, un grupo de donde surjan los próximos éxitos musicales.

Entre las actividades se llevó a cabo:

Plática informativa "Razones de peso para ser socio de la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México), a cargo de Adolfo Tapia y Daniel Flores.

Conferencia "Agregados digitales de la música" por Mario Sánchez.

Taller de Compositores a cargo de Luciano Luna y sus invitados especiales.

Interpretación musical de los invitados con una de sus obras.

Al terminó de este encuentro todos los invitados rompieron el hielo en una amena bohemia en Hacienda del Río.

Cuitla Vega, Ariel Barreras, Fernanda Díaz, América Sierra, Gussy Lau, Tanoy Montoya y Luciano Luna. Foto: EL DEBATE

Luciano Luna manifestó a sus colegas compositores: "que no se tomen malas decisiones, al final de cuentas esto se convierte en un negocio al momento que firmas un contrato autoral, es como si firmaras un contrato de trabajo con una empresa que te va a pagar, entonces tienes que saber como exigir a esa empresa que te paguen las regalías y eso se está perdiendo mucho, porque hay empresas que no están tan especializadas o no tienen la documentación o no tienen la formalidad para tener todo bien para pagarle al autor, ni siquiera para cobrar sus regalías que le corresponden a la empresa, entonces, esto es un espacio para decirles mas o menos por donde y no cometan el error de firmar cualquier contrato".

Luciano Luna, uno de los compositores con gran reconocimiento en la industria. Foto: Matías Rodríguez / EL DEBATE

La carismática América Sierra, una reconocida cantautora en el Regional Mexicano comentó a EL DEBATE previo al evento: "es algo que yo creo que ya hacía falta y que Luciano lo haya organizado aquí en Sinaloa porque somos una cuna de talentos".

Es maravilloso que se abra este espacio para que nuevos compositores conozcan y se pueda informar mejor, porque al principio a veces no sabes ni para donde agarrar.

La bella y talentosa cantautora América Sierra. Foto: Matías Rodríguez / EL DEBATE

La voz de la experiencia, el maestro Ariel Barreras, dio un importante consejo: "a los autores nuevos, si se influencian de algo malo pues van a ser la sombra de algo malo, sepan catalogar cuales rolas son verdaderamente buenas para influenciarse de ellas, a veces nos vamos con la finta que una canción esta sonando mucho pero a los dos meses se apaga, hay que dejarnos ir por los grandes autores, eso hago yo, no porque quiera que se fijen en mi, yo admiro a los grandes para lograr algo grande".

El maestro Ariel Barreras. Foto: Matías Rodríguez / EL DEBATE

En el Taller de Compositores Cuitla Vega, quien inició haciendo videos musicales en YouTube y hoy en día es un conocido cantautor, resaltó que todos están en una era muy privilegiada para difundir la música: "lo único que se necesita son las ganas de hacer algo".

René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, hizo hincapié en que esta carrera es de mucha perseverancia. Puso el ejemplo que tuvieron que pasar 8 años desde que comenzó a componer, para que una agrupación (Pequeños Musical) grabará uno de sus temas.

Por su parte Tony Montoya invitó a todos los asistentes a realizar co-autorías: "es muy desesperante el lapso de tiempo desde que empiezas a escribir hasta que te graban, échenle ganas, la satisfacción de escuchar un tema tuyo en la radio y que te genera ganancias, es grandioso".

Sobre esta primera Reunión Creativa de Autores y Compositores, que tuvo el apoyo del Ayuntamiento Municipal que preside Carlo Mario Ortíz Sánchez y de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Luciano Luna resaltó: