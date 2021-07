Luis Roberto de Guamúchil desea que le reparen la placa de su pierna derecha

Guamúchil, Sinaloa.- Deambulando por más de un año por las calles de la colonia Agustina Ramírez, en Guamúchil, con un dolor insoportable en su pierna derecha, al contar con una placa de acero incrustada, al igual que una profunda herida debido a la infección que está al descubierto, sin ninguna gasa o curación, es como se le puede observar al señor Luis Roberto López, mejor conocido como “El Chino”, quien también delira al estar atrapado en el vicio del alcohol.

Entre lágrimas en su rostro platica al recordar cómo un accidente ocasionado por el conductor de una motocicleta que lo atropelló lo dejó en malas condiciones, y que lo ha llevado a andar en las calles pidiendo un taco para comer, pero sobre todo dinero para curarse.

Desde entonces desde temprana hora camina por las calles esperanzado de que alguien se compadezca y le brinde alguna ayuda. “Por la placa camino, yo me la quería quitar, pero el doctor dijo que si me la quitaban ya no iba a caminar, y pues más vale traerla ahí”, mencionó.

Horas y más horas son las que pasa bajo un sufrimiento por la herida con la que cuenta y con la placa incrustada, pero sobre todo al sentirse que no cuenta con familia, lo que hace que se le rueden las lágrimas y opte por ahogar sus penas en el alcohol.

“No tengo lucha yo ya, has de cuenta que no tengo familia, aquí me la vivo, mi mujer se me murió hace poco”, fueron las palabras que no pudo evitar sin llorar al sentirse solo.

Ya han sido muchos los intentos que ha hecho por abandonar el consumo del alcohol, sin embargo, cada vez más se apodera de él, lo que lo ha hecho escaparse de los centros de rehabilitación sin obtener resultados favorables para su salud. “Yo he querido dejar de tomar, pero no he podido”, dijo.

