Luis podría sufrir daños en corazón y riñón

Guamúchil, Sinaloa.- Especialistas sugieren que la probabilidad de que una persona sea impactada por la descarga de un rayo es un caso en 1 millón. Pero después de muchos años le sucedió a un joven y sobrevivió. La comunidad médica está asombrada y explica qué ocurre en el organismo y cuáles podrían ser los daños a largo plazo.

Las consecuencias a largo plazo son las más preocupantes para los médicos que atendieron el caso del joven que fue alcanzado por un rayo en la sierra del municipio de Sinaloa el pasado 30 de septiembre. La explicación médica es que “fue una descarga eléctrica indirecta sobre el cuerpo que lo dejó inconsciente y le ocasionó quemaduras internas”, informó la doctora Norely Camacho, directora del Hospital General de Guamúchil.

Explica que al tener este tipo de quemaduras se aumentan los electrolitos de la sangre, entre ellos el más importante es el potasio. Esto podría provocar arritmias cardiacas y fallas renales.

A largo plazo se podrían presentar alteraciones electrolíticas, como dolor muscular, y sentir que no se pueden mover las piernas. En otros casos el impacto en el organismo también puede provocar parálisis, dolor de cabeza intenso, pérdida de memoria y audición, y muerte. La doctora señala un dato importante: “El paciente en los primeros días aparentemente no presenta síntomas, es por esto que se queda varios días en observación para la realización de diversos estudios, principalmente en la sangre y electrocardiogramas”.

El insólito caso del sobreviviente de la descarga eléctrica de un rayo, Luis Guzmán, historia que fue publicada por EL DEBATE el pasado 3 de octubre, nos permite conocer más de cerca los riesgos a la salud y las precauciones que se deben acatar en esta temporada de lluvias. El cuerpo del joven recibió la descarga por el costado derecho, presuntamente al ingresar desde el pie y salir por el rostro. Perdió la consciencia durante 10 minutos al sufrir una falla cardiaca, y al ser reanimado volvió en sí pero su cuerpo quedó inmovilizado. Después el joven no presentó un malestar, pero al ser valorado por los médicos se detectaron quemaduras internas que afectaron principalmente la córnea, retina y el riñón.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Centro de Ciencias de la Atmósfera, de la UNAM, mantienen la campaña informativa sobre las precauciones ante las tormentas eléctricas. Éstas son descargas violentas de electricidad atmosférica que se manifiestan con rayos o chispas. Éstas son las recomendaciones antes y durante la tormenta: Refugiarse al interior de un edificio o de una casa. Resguardar a los animales de campo o compañía. En el hogar el mejor lugar para protegerse es una cama con base de madera.

Durante la tormenta se deben evitar lugares altos como cerros o montañas. Apartarse de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas y paraguas con punta de metal. No permanecer en grandes espacios y no refugiarse debajo de árboles sino en el automóvil, si el motor está apagado, si no tiene antena metálica y las ventanas están cerradas. También se debe evitar el contacto con agua. Se estima que los rayos ocurren durante las tardes y noches de verano.