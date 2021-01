Luz Verónica Avilés Rochín busca una oportunidad por la alcaldía de Badiraguato

Badiraguato, Sinaloa.- Luz Verónica Avilés Rochín, directora de Turismo del municipio de Badiraguato, Sinaloa, dio a conocer que si se le presenta la oportunidad buscará la presidencia municipal dado a que la va a tomar con mucha responsabilidad.

“Yo siempre he trabajado y desde que fui síndica municipal de Surutato, siempre le he servido a la gente y he buscado ayudar, me ha gustado ser servidora pública y si se da la oportunidad con mucho gusto para seguir ayudando a los badiraguatenses”, mencionó.

Avilés Rochín, comentó que su principal objetivo siempre es y será buscar lo mejor para los habitantes, así como también impulsar el municipio turísticamente sin dejar atrás los sectores que requieren de apoyo para seguir adelante.

Cabe mencionar que tras dar a conocer esta información, se desconoce hacia qué partido le gustaría a Luz Verónica Avilés Rochín cobijarse para emprender un nuevo camino y buscar lograr resultados favorables rumbo a la alcaldía del municipio badiraguatense.

