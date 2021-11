¡Luz verde! Verbena Popular regresara a Angostura tras detenerla por el Covid-19

Angostura, Sinaloa.- Este año en el municipio de Angostura, si habrá Verbena Popular en la plazuela luego de haberla suspendido por la pandemia del Covid-19, así fue como lo confirmó la presidenta de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Angostura, Liliana Camacho Mejía, quien expuso que ya se están organizando con el H. Ayuntamiento.

Reconoció que el hecho de que las condiciones por la pandemia ya permiten llevar a cabo la Verbena Popular es que se llegó a un acuerdo y si dejar que este año se pusiera en marcha pues es algo muy esperando por los ciudadanos angosturenses y habitantes cercanos a el que no se pierden el arranque de ello.

Informó que hasta ahorita no se cuenta con la fecha de inicio, sin embargo, expuso que podría ser el 6 de la próxima fecha que no se sabe a ciencia cierta, pero sí que ya se encuentra preparando para la instalación de la Verbena Popular que el año anterior no se pudo llevar a cabo por la situación de la pandemia del Covid-19. La presidenta de Canaco del municipio de Angostura, Liliana Camacho Mejía, argumentó que los puestos que se establezcan en la plazuela serán muy mínima la cantidad que el Ayuntamiento les ha de cobrar que será en ayuda.

