Madre de Guamúchil extrañará a su hijo menor en esta Navidad

Guamúchil, Sinaloa.- Con un nudo en la garganta, los ojos llenos de lágrimas y un corazón partido en mil pedazos, la señora Rosario Ramona Angulo Chávez, con residencia en la colonia Insurgentes de esta ciudad de Guamúchil contó que esta Navidad no será como ella la esperaba.

Los problemas entre ella y su pareja sentimental no solo provocaron la separación de ellos dos, sino que también la de sus hijos. El más pequeño se fue con su padre, y el más grande y quien sufre de autismo se quedó con la única protección de su madre, quien en ese entonces debía sacarlo adelante, sin un ingreso y sin un hogar, pero gracias a la bondad de su tía lo está logrando.

“Mi tía me brinda un hogar en donde podemos vivir mi hijo y yo, ella me aceptó y me dio cobijo. Yo me dispuse a buscar un empleo y ayudar con todos los quehaceres del hogar como agradecimiento a ella por su buen comportamiento con nosotros”.

Rosario rompió en llanto al recordar que su pequeño no está con ella y que no está segura de volver a verlo, porque su papá se lo llevó a Chiapas, y debido a la gran distancia que existe entre esta madre y su hijo será difícil que se vuelvan a encontrar.

“Hijo, esta Navidad deseo que estés bien, que tengas salud, y espero que no olvides que te amo y te extraño”. Es la primera vez que ella se separa de su pequeño, y la tristeza la invade de solo pensar que ella no tendrá el calor y el cariño del más pequeño de su casa.

“Me siento muy triste, porque nunca nos habíamos separado mi hijo y yo. Le deseo lo mejor y que se la pase muy bien, que tenga vida y salud”, comentó.

Pese a la difícil vida que ha tenido que llevar no se ha derrumbado por completo, al contrario, ha buscado la forma de superarse y de sacar adelante a la que ahora es su familia. La señora Rosario Angulo proporcionó su número de teléfono, 6731063883, por si alguien le quiere ayudar.