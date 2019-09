Madre solicita apoyo para gastos médicos de su bebé

Guamúchil, Sinaloa.- Son varios los gastos de la atención médica de la niña María Fernanda Acosta Camacho por la delicada situación de salud en que se encuentra. Se requiere realizar urgentemente estudios para que la bebé reciba el tratamiento adecuado.

No hay dolor más grande para una madre que ver a sus hijos sufrir, y más aún cuando son bebés. Este es el caso de la madre María Fernanda, quien solicita el apoyo de la ciudadanía a través de donativos a su cuenta bancaria para cubrir los estudios más prioritarios y medicamentos que se necesitan en este momento, para que su bebé inicie con su tratamiento y una posible operación.

Debido a que la madre de familia no cuenta con los recursos, no puede trabajar y tiene tres hijos más que asisten a la escuela. La situación económica es complicada. Para las personas que deseen donar “lo que sea, no importa”, expresa la madre, comunicarse a su número celular 6731428824 o si prefiere realizar el donativo en el Oxxo a la cuenta de saldazo 4766 8413 4131 4394 a nombre de Jaime Camacho Angulo.

La niña presenta el síndrome de West, que le causa varias convulsiones en pocos minutos. La afectación a su salud podría empeorar de no recibir pronta atención.

En la última consulta realizada en el Hospital General de Guamúchil con fecha al 16 de septiembre, en la hoja de referencia el médico describe que la niña ingresó por “presentar aproximadamente veinte eventos convulsivos menores de 2 minutos”. En los estudios realizados en el Hospital Angeles de Culiacán concluyen que presenta epilepsia compatible con el síndrome de West.