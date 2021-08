Madres de familia de Salvador Alvarado limitan despensa ante el bajo salario mínimo

Guamúchil, Sinaloa.- Madres de familia en Salvador Alvarado a diario se enfrentan a los altos costos de los productos de la canasta básica, y aseguran que el salario mínimo de 141.7 pesos es poco dinero e insuficiente para alimentar adecuadamente a la familia y poder solventar demás gastos del hogar.

Pensar en los alimentos diarios representa una gran preocupación, ya que el salario mínimo de aproximadamente 141 pesos no es suficiente para comprar la despensa con libertad.

Debido a esto, María Elena Parra, madre de familia, comenta que para ella es muy difícil realizar las compras de los alimentos del día, ya que todo está muy caro; pese a que su esposo trabaja mucho, el dinero no es suficiente.

Asegura que en una hora de comida se gasta el dinero equivalente a lo que gana su esposo en un día. “A veces me alcanza para hacer un caldito de queso, que es lo que me sale más barato, y a pesar de eso, ahí se me va todo el dinero”, expresó con preocupación.

Por su parte, doña Morena Quintero, quien tiene una tienda de abarrotes, manifestó que el dinero que corresponde al salario mínimo no es suficiente para comprar los alimentos, tan solo un kilo de carne de puerco cuesta entre 80 y 90 pesos y el kilo de tortillas a 22 pesos.

El frijol es muy caro y puede costar aproximadamente 30 pesos, sin embargo, en ocasiones sus precios pueden incrementar más que eso. “Aquí la gente vive al día, comprando de un tomate, una cebolla, lo poquito que va necesitando en la hora de comida”, expresó.

Leer más: 40 escuelas de Salvador Alvarado empiezan clases presenciales en el nuevo ciclo

En torno a este tema, Irma López expresó que el dinero no le alcanza, e incluso ha dejado de comprar fruta, ya que solo puede comprar para la comida del día. “Me las tengo que ingeniar, estar pensando en qué vas a hacer de comida y cómo le vas a hacer para que rinda el poquito dinero del salario”, finalizó.