Madres de familia de Salvador Alvarado piden que alumnos sean vacunados

Guamúchil, Sinaloa.- A unos días de cerrar el ciclo escolar y ante el posible regreso a clases presenciales para alumnos que se encuentran en riesgo, y aun cuando prevalece la alerta de pandemia, madres de familia de estudiantes de nivel preescolar y secundaria de Salvador Alvarado rechazan la noticia y dicen no estar de acuerdo en mandar a sus hijos a las aulas bajo esta situación, y más por el tema de que no cuentan con las vacunas correspondientes que ayudan de alguna manera a protegerlos del virus un poco.

Al respecto, la señora Marta Eréndida Gutiérrez, madre de familia de un joven de secundaria, dijo no estar en contra de un regreso a clases, que bien se sabe que se tiene que dar, sin embargo, expuso que permitirá que su hijo vuelva a la escuela siempre y cuando todo el alumnado cuente con sus dosis y no se corra un riesgo de un posible contagio, que es lo que más se busca.

“No es justo que cuando los maestros no quisieron empezar con clases presenciales por temor a contagiarse y no contar con la vacuna, hoy las autoridades quieran que los niños vuelvan a los planteles sin tener una certeza de que estarán bien”, dijo.

Ante ello, recalcó que como madre de familia no hará que su hijo vuelva a clases de manera presencial, ya que sería arriesgarlo a que se infecte del virus.

Por otra parte, Roxana Medrano comentó de igual manera no estar de acuerdo el mandar a sus hijos a los planteles educativos cuando se sabe que se pueden contagiar aun así tomando las medidas precautorias, por lo que dijo que prefiere que sigan en su casa tomando las clases virtuales.

“Es muy riesgoso, la verdad, mandar así nada más a nuestros hijos a la escuela sin pensar en el más allá, porque como bien sabemos que los maestros ya están vacunados y de alguna manera pueden protegerse, los niños no, porque ni se sabe cuándo se les podrá aplicar la vacuna contra el coronavirus”, resaltó

Reyna Carrillo, quien también es madre de familia, de igual manera estuvo de acuerdo con las anteriores madres al exponer que si el semáforo no está en verde y si todos los niños no están vacunados, ella como madre no dará luz verde a que vuelvan a clases presenciales.

“A mí quién me va a decir que aunque se cuiden no se pueden contagiar, cuando sabemos perfectamente que en cualquier lugar se puede quedar esto del virus y otra persona agarrarlo sin pensar en que lo trae y así contagiar a los demás, yo sinceramente no dejaré que mis hijos vuelvan a la escuela”, dijo.

Cabe mencionar que por esta misma situación docentes de la región del Évora no quisieron hacer presencia en los Centros Comunitarios de Aprendizaje, debido a que sería un riesgo para ellos asistir sin estar vacunados y correr el mismo riesgo de enfermarse del virus de la pandemia, que aún sigue latente y del cual la ciudadanía debe cuidarse mucho.

