Maestro acusado por presunto abuso en Guamúchil seguirá suspendido ante la SEPyC

Guamúchil, Sinaloa.- Después de haberse dado la liberación del profesor que fue acusado por presunto abuso y del delito de estupro, en esta ciudad de Guamuchil, la Secretaría de Educación Publica y Cultura, (SEPyC), señaló que el maestro no regresará a las aulas mientras no termine el proceso.

Lizandro Sillas López, jefe de Servicios Regionales de la SEPyC, ellos respetan la decisión de la autoridad judicial en el sentido de cómo se fue dando el caso, pero resaltó que ellos no cuentan con nada para poder reintegrarlo.

“Nosotros no podemos pensar ni en reintegrarlo, no podemos pensar en que se va a reincorporar a la secretaría, no podemos pensar nosotros de oficio que el proceso ya terminó”, citó.

Agregó que para ellos primero que nada, el maestro deberá de acudir a la secretaría para informar o expresar lo que él desee.

Señaló que por otro lado si él requiere o demanda que lo reincorpore, ellos deberán revisar el caso con el carácter judicial que tiene.

“Nosotros contamos con un despacho de abogados para que revisen la pertinencia del caso, no significa que lo juzguemos o no lo juzguemos, simplemente valoramos lo que hizo la autoridad judicial y en razón de eso vamos a ver qué sucede, pero mientras no haya una petición, nosotros desconocemos totalmente qué piensa o qué quiere hacer el maestro”.

Informó que la Secretaría siempre ha estado muy al pendiente de este caso porque buscan siempre la integridad de todos los involucrados, maestros, padres de familia, pero principalmente la integridad de los menores de edad.

“Nuestra preocupación principal es cuidar la integridad de los alumnos y alumnas de nuestras escuelas y si esto provoca un problema, simplemente no va a tener cabida, si esto causa algo no va a haber una solución”, explicó el jefe de Servicios Regionales.

Afirmó que mientras ellos como secretaría no tengan una petición formal oficial de parte del profesor, no se llegar a ningún acuerdo porque el maestro sigue suspendido debido a que no ha terminado.