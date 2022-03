Maestros de CONALEP de Sinaloa trabajan bajo protesta es busca de hacer valer sus derechos

Sinaloa.- Sueldos incompletos, contratos no reconocidos, amenazas y un sin número de obstáculos más son los que enfrentan los maestros de CONALEP en Sinaloa, debido a que el Director General de esta institución, Wil Veliz, se niega a reconocer sus derechos además que ha creado un ambiente laboral lleno de tensión y sin libertad, comentó Clarissa Gastélum, delegada sindical de Mocorito.

Apenas hace unas semanas que los profesores pertenecientes a esta institución educativa se manifestaron en busca de hacer valer sus derechos, y a pesar de ello siguen sin lograr su objetivo de ser escuchados.

"No hemos parado, hemos seguido trabajando, pero estamos bajo protesta", comentó. Y en esta ocasión, Clarissa aclaró que se encuentran trabajando bajo protesta porque su intención no es afectar a los estudiantes, sino continuar trabajando, pero no dejar de luchar por hacerse escuchar.

Comentó que uno de los principales problemas que enfrentan es que por desgracia desde hace aproximadamente 5 quincenas les han estado descontando de su salario una cantidad cerca de un 30 a un 60 por ciento. Algo que afectado grandemente su economía, tanto que han caído en la necesidad de acudir a préstamos para poder solventar las necesidades de su hogar.

Aseguro que se han mantenido en la lucha y por esto algunos delegados han recibido amenazas de parte de los dirigentes estatales, señaló que les han mencionado que de continuar con estas labores podrían despedirlos.

De igual manera, comento que el ambiente laboral en el que se desempeña en cada día es muy complicado, ya que de manera constante los mantienen en vigilancia para demandar cualquier anomalía, y la situación es tan complicada que ni siquiera pueden hacer uso del teléfono móvil o platicar con los alumnos durante el horario de clases porque por ello les llaman la atención.

"Informarle a la sociedad, padres de familia y a nuestros alumnos, que los docentes sindicalizados de Conalep estamos trabajando BAJO PROTESTA, ya que 416 familias nos hemos visto afectadas por la reducción de salarios que habíamos estado ganando desde 2013 hasta la segunda quincena de enero de este año 2022, reducciones que han afectado la economía familiar por ya casi 5 quincenas, dinero con el cual ya contábamos y ha generado endeudamiento", se lee en un comunicado que emitieron los maestros afectados.