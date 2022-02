Maestros de Conalep en Salvador Alvarado y Mocorito manifiestan por el abandono de las autoridades

Guamúchil, Sinaloa.- Docentes de Conalep de Salvador Alvarado y Mocorito en sintonía con profesores de todo el estado de Sinaloa el día de hoy iniciaron una huelga y paro de labores, debido a que las autoridades estatales tanto, el Director General del estado como el Gobernador Rubén Rocha Moya los han mantenido en abandono al no querer reconocer su contrato colectivo de trabajo.

La maestra Clarissa Gastélum Camacho, delegada de los maestros, manifestó que desde el cambio de administración estos problemas se comenzaron a presentar, que están afectados a 14 maestros del plantel educativo de Mocorito y extensión de Salvador Alvarado, que en unión con profesores de todo el estado suman a 400 los afectados.

"Las autoridades actuales de dirección general nos están desconociendo", comentó.

Maestros de Conalep en Mocorito en protesta. Foto: Noé Mascareño/ Debate

Con enojo señaló que en las últimas quincenas su salario se ha visto muy dañado, porque se les han descontado prestaciones de un 30 a un 60 por ciento, una cifra que es demasiado alta, y es necesario que deje de suceder.

Además, que se sindicalizaron 15 maestros y no están siendo reconocidos, por lo tanto, no se están respetando sus derechos como parte del sindicato y no validan que sean parte de ello, y no han recibido el pago de su salario.

Cabe destacar que el día de ayer tuvieron un acercamiento con Rubén Rocha Moya, quien se comprometió a apoyarles, y esto para ellos es de gran esperanza, de que este problema se solucione con prontitud.

"Estamos peleando por lo justo, por nuestros derechos", aseguró.

Por ende agregó que exigen que sus derechos sean respetados, porque el director general se ha negado a atenderlos, por lo tanto, el problema crece.