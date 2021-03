Maestros del SNTE se manifiestan en caravana contra la UMA en Guamúchil y Angostura

Sinaloa.- Es un agravio y un error que se esté aplicando la Unidad de Medida y Actualización para el pago de la pensión de jubilados, señalaron maestros y maestras del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE) que se encontraban a punto de partir en caravana en la manifestación realizada en Guamúchil, por el bulevar Rosales.

Los docentes se unieron en una sola voz al movilizarse en caravana de manera simultánea, a la misma hora pero en diferente lugar, en Guamúchil y Angostura, para dejar ver a la sociedad el problema que les afecta. Las demandas fueron expresadas en lonas y con pintas en automóviles:

"No a la Uma para calcular pensiones y jubilaciones""Si a pensiones y jubilaciones en salarios mínimos""No al régimen en cuentas individuales""Sí en régimen décimo transitorio""Exigimos al Issste servicios médicos dignos y abastecimiento de medicamentos"

El docente de primaria, Misael Bojórquez, asistió a la manifestación en muestra de solidaridad a quienes considera el el grupo más vulnerable que hay en el sistema educativo: jubilados y pensionados. "Estoy aquí para respaldar las demandas por el agravio que se les ha hecho de no pagar con salario mínimo su pensión porque son 10 mil pesos más mensuales que representa un ingreso para sus familias".

El manifestante informó que como organización sindical, el SNTE ya ha hecho un planteamiento formal pero es insuficiente. Por tal motivo salieron a las calles a manifestar su inconformidad y que la sociedad se entere, les respalde y sepa por qué se está haciendo esta expresión.

Diana Claudett, docente y representante sindical, expresó que la lucha es para que sean escuchados. En su explicación dijo que anteriormente se pensionaba por medio de salarios mínimos pero fue a partir del año 2007 que se modificó a la Unidad de Medida y Actualización.

"Representa más del 30 por ciento de diferencia de lo que perciben, de los que alcanzan el tope salarial porque a los que no les está repercutiendo en sus aguinaldos. No es correcto lo que están aplicando con el gremio, una ley no debería afectar al gremio magisterial", protestó.

Cabe destacar que de acuerdo al INEGI, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones, supuestos previstos en las leyes federales y de las entidades federativas.