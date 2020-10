Maestros del proyecto educativo Alternativas le exigen a la SEPyC sus pagos y anuncian trabajar bajo protesta

Sinaloa.- Un grupo de maestros del programa educativo Alternativas se manifestó hoy por la mañana en la presidencia municipal de Mocorito y en las oficinas de Servicios Regionales de Salvador Alvarado para alzar la voz y exigirle a la SEPyC el pago correspondiente por su trabajo dado a que tienen alrededor de tres meses consecutivos que no reciben ni un cinco.

Ana Gabriela López, una de la maestras afectadas en la Región del Évora, afirma que han estado batallando para que se les remunere su labor desde el ciclo pasado y en lo que va de este, y pese a todas las dificultades que se les han presentado ahora con las clases en línea nunca han dejado de trabajar.

"En las comunidades que cubrimos casi no hay acceso a internet y uno hasta de nuestra bolsa para cuadernillos y otras cosas y así recabar evidencias de los alumnos.

No hemos dejado de trabajar ni un solo día, los niños están bien atendidos, los aprendizajes se están dando pero hasta hoy no hemos visto nuestro pago, de eso nada desde julio, agosto y septiembre.

Ya es hora que nos toque algo, es por eso está manifestación, para que alguien nos escuche y nos ayude.

Como nos pagan mensual aproximadamente 3 mil pesos mensuales y somos como 500 a nivel estado de técnicas promotoras del proyecto Alternativas.

La idea era hacer más presión todas juntas en Culiacán pero por obvias razones de que no tenemos dinero no nos pudimos trasladar para allá pero nosotros aquí en Mocorito y Guamúchil estamos alzando la voz.

Lo que menos queremos es que los niños se vean afectados en su educación, por tal razón no podemos decir que si no nos pagan ya no vamos a trabajar porque no serías coherentes pero con esto lo único que buscamos es que se nos escuche y se nos ayude, que la Secretaría de Educación entienda que tenemos necesidades que cubrir, que nos resuelva este problema.

Vamos a trabajar bajo protesta y lo vamos a difundir también por todas las redes sociales, ya que necesitamos que nos pongan atención y ayuda.

El ciclo pasado batallamos mucho para que nos pagaran, ahí a tiros y jalones lo hacían y si no pegabamos de gritos no había pago y hoy lamentablemente están igual, si se supone que el congreso designó una partida destinada para Alternativas pero no sabemos que pasó con ese recurso si se suponía que en este 2020 no íbamos a batallar nada para que nos pagaran y tal cosa no ha pasado", detalla la maestra Ana Gabriela López.