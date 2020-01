Maestros requieren la atención en diversas necesidades

Guamúchil, Sinaloa.- Las principales necesidades que presenta un sector de los maestros en el estado Sinaloa son principalmente problemas de pago, de basificación, de créditos de vivienda, espacios en las guarderías, expuso el aspirante a dirigir la secretaría general del SNTE 27, Carlos Alfonso Rea Camacho.

En el balance expuesto por el aspirante a dirigir la sección 27, resumió en una palabra la falta de atención a dichas necesidades. “Es un atropello laboral. Mi compromiso es no permitir más atropello. He recibido muchas quejas en esta gira que realizo en todo el estado. Hay compañeros que les han quitado la plaza, las horas, algunos no han recibido pagos desde hace meses”.

Uno de los ejemplos más recientes del escenario que describe Rea Camacho es el problema de falta de pago a los maestros de nivel primaria de la asignatura de inglés, pertenecientes al Programa Nacional de Inglés.

“No les pagaron ni el aguinaldo ni la quincena. Pero en esta campaña ya hemos logrado varias cosas: basificar, obtener los 25 días de aguinaldo para los jubilados, y que les pagaran a los maestros de inglés”, afirmó el candidato.

Señaló que una de las demandas que están atendiendo es el pago pronto de la prótesis dental, una prestación a la que tienen derecho los maestros, concluyó.