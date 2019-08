Mal año para pescadores de la presa Eustaquio Buelna

Guamúchil, Sinaloa.- El día de hoy 1 de agosto da inicio la veda de pesca en la presa Eustaquio Buelna en el municipio de Salvador Alvarado.

José Carlos Castro Montoya, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del municipio, declaró que este año ha sido de los peores que han tenido, a pesar de que la veda se extendió un mes más.

Este fue uno de los peores años que hemos tenido nosotros los pescadores, y esto a pesar que se extendió un mes más”, citó.

El presidente de las cooperativas resaltó que se espera que puedan volver a sus labores en esta presa para el día primero de diciembre, además mencionó que es una veda larga y la mayoría de los pescadores se quedan sin trabajo y deben salir a otras partes para conseguir un nuevo empleo del mismo giro.

Por otro lado, puntualizó que mientras está la veda de la tilapia, temen que la carpa se reproduzca de manera rápida, lo que les afectaría en su siguiente zafra, por tal motivo buscarán apoyarse del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, (Isapesca) y verificar si hay algunas medidas que puedan disminuir la presencia de este ejemplar.

Castro Montoya aseguró que este pez lo envían a otros estados, pero que no logran buenos resultados debido a que el precio es muy bajo. “Estamos pensando que el siguiente año será peor que este, pero ya veremos como nos va, ojalá que la situación se componga, pero sí la miro difícil”, citó.

Por su parte, Uriel Alberto González, presidente de la cooperativa, mencionó que este año ha estado entre los de promedio, es decir, no ha sido tan malo, pero tampoco obtuvieron los resultados que se tenían previstos para esta temporada.

“Este año estuvo más o menos, pero no logramos nuestro objetivo, sí estuvo baja la venta, además, algunos peces que salieron no son muy aceptados por las personas, y estos ejemplares decidimos mandarlos a otros estados, pero la verdad no son vendidos a muy buen precio”, dijo Uriel Alberto González.

De igual manera que su compañero, resaltó que si no se toman acciones en este tiempo de veda, la carpa se reproducirá rápidamente, causando que para el día primero de diciembre sea lo primero que capturen y lo que más resalte en la Eustaquio Buelna. “No queremos esta especie porque no nos favorece mucho y la verdad su costo es muy bajo; no nos sale capturarlo. Esperamos que todo mejore”, dijo el presidente de la cooperativa.