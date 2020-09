Mal arranque en la pesca de camarón por falta de marea en Angostura

Angostura, Sinaloa.- No inició muy bien el primer día del levantamiento de la veda de camarón en Angostura, así lo calificaron los pescadores de la Playa Colorada y Costa Azul que se encontraban en las aguas de la Bahía Santa María.

Así lo presenció DEBATE al zarpar junto a más de 150 embarcaciones desde las cooperativas pesqueras de Playa Colorada antes de los primeros rayos de sol.

Hoy salieron por el oro azul más de mil pescadores de Angostura en marismas, bahías y esteros. Con emoción y con muchas ganas de pescar se lanzaron al mar cientos de pangas preparadas con alimentos y todo lo necesario para la primera jornada de la temporada, pero al llegar con los primeros pescadores que se encontraban en distintos puntos de la Bahía Santa María, la realidad es que eran muy escasos los camarones capturados.





Desde temprana hora comenzaron con la captura de crustáceo en la Bahía Santa María. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Como al pescador Arcelio Escalante, quien se encontraba desde las 06:00 horas. "Nos ha ido muy mal esto no es redituable. Hemos venido recorriendo desde el Guadaron, la Calavera y no hay nada. Es una temporada que ha iniciado mal en comparación con el año pasado. El año pasado salió como 50 kilos descabezados y ahora sí sacará cinco kilos me pondría muy feliz".

Para consuelo de otro de los pescadores que se encontraban más adelante, Magdiel Montoya, los seis kilos que había sacado a las 09:00 horas y alcanzaban de pérdida para el ceviche, pero otros no tenían muy buen ánimo porque solamente habían sacado unos cuantos camaroncitos no tenemos las espectativas de regresarse con suficientes kilos para costear los gastos de gasolina, alimentación y pago de empleados, pero como la esperanza muere al último los pecadores dijeron que a pesar de que este día fue un mal arranque piensan que se va a poner mejor en los próximos días cuando ya haya más marea y el clima lo favorezca.

Y es que hay buena expectativa en los hombres del mar de que esta temporada sea mejor que la del año pasado, porque son cientos de familias que dependen de la larga espera durante el periodo de veda.

De acuerdo al comunicado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), difundido en sus redes sociales, este día 26 de septiembre "se levanta veda de captura del crustáceo en todas sus especies en los sistemas lagunares, estuarinos y bahías del centro y norte de Sinaloa".

Esperan mejores resultados en los próximos días. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

La dependencia publicó ayer que de acuerdo a datos de la Dirección de Administración Pesquero y Acuícola de la Conapesca, en el noroeste del país correspondiente a Sinaloa, Sonora y Baja California, se cuenta con aproximadamente siete mil 500 embarcaciones menores, con un promedio de tres pescadores por cada unidad.

Conapesca compartió el anuncio que dió a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el arranque de la temporada de captura de camarón en aguas interiores y bahías del Alto Golfo de California el día de ayer viernes y a partir de las 00:00 horas del día 26 de septiembre con la pesca de camarón.

Recientemente el Diario Oficial de la Federación publicó las fechas de inicio de captura establecidas en base al acuerdo del Comité Consultivo de Ordenamiento y Manejo de la Pesquería del Camarón. La información fue publicada el pasado 11 de septiembre por Conapesca.