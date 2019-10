Mala calidad de vida y tránsito en ciudades

Guamúchil, Sinaloa.- La forma en que está diseñada una ciudad es un reflejo de las condiciones de vida de sus habitantes. En entrevista con el especialista en temas de movilidad sustentable, Héctor Zamarrón, explica qué relación tiene el nivel de desarrollo social con la forma en que está construida una ciudad.

Definitivamente el estado en que se encuentran las ciudades en México corresponde con las condiciones sociales que persisten, por ejemplo, como la pobreza y desigualdad. Cuando recorremos las calles de México podemos observar, si tenemos cuidado, las expresiones de desigualdad, la forma en cómo se distribuye el espacio público en las zonas ricas y en las zonas pobres. Las zonas populares pobres están mal atendidas, no hay muchos servicios, están descuidadas y con poca atención de los gobiernos.

Los servicios se concentran en privilegiar ciertas zonas donde viven personas con altos recursos. Esto no es gratuito y no es que ellos se paguen estos servicios, sino que muchas veces los políticos en el poder toman decisiones que profundizan o perpetúan esta desigualdad.

“La movilidad en las ciudades no está hecha para las personas, sino se privilegia mucho el tránsito vehicular y del transporte, dejando a un lado al peatón. Se cree que los peatones son minoría, pero esto no es así, las estadísticas señalan que la mayor parte de la población no se transporta en automóvil”.

El experto en movilidad sustentable explica que son muy pocas las ciudades en México que cuentan con avances en la distribución del espacio, con centros urbanos organizados, con accesibilidad para todos y seguridad vial. En este sentido, el tema de la calidad de vida que presentan los habitantes de determinada ciudad está muy ligado al desarrollo urbano que presenta, ya que la infraestructura que hay no permite en muchas ocasiones la movilidad sustentable, persiste la contaminación, riesgos en cruces, incidencia de accidentes y faltan zonas peatonales para caminar.