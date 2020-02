Mala imagen del servidor público ante la sociedad

Guamúchil, Sinaloa.- La corrupción y falta de trabajo de un funcionario público van de la mano, respondió el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Francisco Lizárraga Valdez, al abordar el tema de la imagen del servidor público.

El punto de partida es ¿cuál es la percepción ciudadana sobre la imagen del servidor público? ¿Ha cambiado el estigma de corrupción? El especialista en el tema explicó que ha cambiado un poco en la última década, pero cuando salen a la luz casos de corrupción, indudablemente esto golpea la imagen de quienes desempeñan bien su trabajo.

Al preguntarle qué destaca más, ¿el funcionario corrupto o el que no trabaja?, respondió: “Van de la mano. El no trabajar es ir en contra del principio de integridad e incluso de eficiencia y eficacia. Acuérdese que el derecho humano a una buena administración pública se garantiza con base en principios como trabajar con eficiencia, eficacia, honradez, transparencia y legalidad. Son conceptos que van en contra de la flojera y de la integridad. Los servidores públicos están entendiendo que esto no tiene reversa. Puede haber casos que desilusionan, pero la carrera para combatir el flagelo va a continuar. No se va a detener”.

“Ahora hay una sociedad más informada a diferencia del pasado y más exigente. Por eso ha habido avances. Pero se necesita una ciudadanía menos pasiva y más propositiva”, destacó el secretario ejecutivo del sistema anticorrupción.

El especialista señaló que una de las formas en que va cambiando la imagen del servidor público es a través de la medición de resultados, pero depende de cómo se están encaminando las acciones para lograr un propósito eficiencia y eficacia. Tienen que ser resultados de impacto que contribuyan al bien común.

Lizárraga Valdez insistió en que el problema de raíz está en la falta de educación cívica desde casa y de las instituciones educativas.

Considero que “la parte toral” es el ejemplo. “Tenemos que volver a la raíz, si no empezamos desde la familia, si no encontramos congruencia entre lo que hacemos y lo que predicamos, lo que generamos es una desilusión. Esto es lo que percibe un joven que tú le estás inculcando valores éticos, pero eres de lo peor como te comportas. Así sucede con la percepción que tiene la ciudadanía de quienes ocupan un cargo en el gobierno”, concluyó el funcionario estatal.