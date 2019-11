Malas condiciones del panteón de Alhuey; exigen limpieza

Angostura, Sinaloa.- “Aquí parece basurero y hogar de una familia porque hasta hay pañales, cosas enlatadas, puré y restos de drogas”, denunció el ciudadano Mauricio Castro López. Muy molesto por la falta de limpieza en el panteón de Alhuey, se dirigió a EL DEBATE cuando el personal realizaba el recorrido por la celebración del Día de Muertos.

Al angosturense no le preocupan las represalias sino que exige a las autoridades que atiendan una serie de cosas que se presentan, esta es su denuncia: “Mucha de esta basura es de los vecinos y yo pido un poco más de seriedad. A la presidenta Aglaeé Montoya Martínez le pido que por favor mande a checar el panteón, que le hace que me eche de enemigos a varias personas. Ya ha habido varias quejas pero nadie se anima a denunciar esta situación. Ese problema tiene muchos años y no se atiende.

Por los callejones que separan una capilla a otra la están usando de baño y además he encontrado restos de droga. Porque muchas personas entran aquí para consumir sus drogas”.

“Además se está convirtiendo en servicio público. Yo pido que quiten las puertas que están conectadas de las casas, no nada más de una, hay que tener un poquito más de seriedad”. El ciudadano se mostró preocupado por este problema y espera escuchen su petición.