Manuel Castro anhela construir su panadería en Guamúchil pero le falta apoyo

Guamúchil, Sinaloa.- Manuel Castro López es reconocido como uno de los mejores panaderos que ha dado Guamúchil. Es un microempresario con 58 años de trayectoria, que en silla de ruedas construyó un horno rústico en el patio de su casa para seguir viviendo de un oficio que lo sacó adelante desde los 14 años de edad.

Su condición física que lo mantiene en una silla de ruedas, al perder sus dos piernas, no ha sido un obstáculo para seguir adelante, sino todo lo contrario, nada apagó su amor por su oficio y sigue viviendo de la panadería desde los 14 años de edad.

Y es que como dice don Manuel, “el que se dobla se cae, y hay que darle para adelante, porque no hay más, hasta donde aguante la cosa”.

Su mensaje al contar su historia es una muestra de que las dificultades que una persona enfrenta en la vida se convierten en oportunidades para aprender a salir adelante de otra manera. El guamuchilense es una inspiración y un ejemplo de superación, y es que su vida ha sido muy dura, ya que desde su infancia tuvo que aprender a salir adelante por sus propios medios, sin el apoyo de nadie. “Estaba solo”, esa fue su cruda respuesta, y ya no pudo continuar, su voz se quiebra: hay un silencio, pero sus ojos reflejan esas palabras que no pueden salir.

Ahora sigue luchando por mantener su negocito de panadería en el patio de su casa, sin el apoyo de nadie, más que de su familia. Cuenta que a los 11 años de edad se acercó a una panadería para aprender el oficio, pero fue hasta los 14 años cuando se convirtió en un panadero con experiencia, y desde ese día trabajó hasta los 21 años con quien fuera uno de sus primeros patrones, el señor don Cipriano, y es aquí cuando la vida lo empieza a golpear más duro todavía. Migró al estado de Sonora solo por unos años y se regresó para instalar su propia panadería.

Preparación que realiza cada día en la cocina. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

Al poco tiempo de emprender su pequeña empresa aparecieron las dificultades, empezó a mermar la demanda, renunció su personal y fue cuando tuvo un accidente de motocicleta, pero nada lo ha frenado, ni los golpes de la vida ni la falta de apoyo de parte de las autoridades municipales, ya que en 18 años nunca se le ha apoyado para tener su propio negocio.

Son sus ganas de salir adelante las que lo llevaron a construir su propio horno en el patio de su casa, ya que antes cocía el pan en la estufa y se esforzaba demasiado para sacar adelante la producción. Ahora que ya cuenta con un horno y empezó a producir cerca de 500 panes al día, necesita un empujoncito de parte de las autoridades o de la sociedad. Desde este medio hace un llamado, esto es lo que necesita.

En la entrada de su casa vende el delicioso pan. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

“Lo que necesito es que se me apoye, ya sea con materiales para panadería, como charolas, equipo para exhibir las piezas de pan y apoyo para construir un cuartito para instalar mi taller de panadería. Por mucho tiempo pedí apoyo, pero han sido promesas, y hasta ahorita no he recibido apoyo para mi negocio de parte de una autoridad municipal”, expresó el emprendedor.

Es en la entrada de su casa donde venden deliciosas piezas de pan sobre una mesa. Ahí se pueden encontrar ojitos, cortadillos, pastelitos, coyotas, pan dulce y pan blanco, y también se pueden ordenar pedidos para fiestas, ya sean cuernitos, pan para tortas. Para quien desee probar el delicioso pan que prepara, lo pueden encontrar en la colonia Insurgentes, por la calle Río Fuerte, en la casa marcada con el número 347, donde también se encuentra ubicado Abarrotes Manuel.