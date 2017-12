Manuel Herrera se va de Ligas Infantiles

Guamúchil, Sinaloa.- El Club de Veteranos de Beisbol renueva directiva, y con ese cambio las Ligas de Beisbol Infantil y Juvenil también tendrán nuevos dirigentes. Manuel Herrera Sánchez, actual presidente del Comité Municipal de Beisbol y todavía presidente de las Ligas Infantiles, hace un recuento y considera que en estos tres años que ha estado al frente se han logrado cosas importantes.

“Cuando Wilfrido Inzunza tomó el cargo de presidente del Club de Veteranos le entramos con muchas ganas a esto, con el firme propósito de tratar de levantar el beisbol pequeño. En ese entonces las cosas estaban hundidas, y creo que de la nada le dimos vida a las Ligas Infantiles”, apunta Manuel Herrera con cierta nostalgia.

OBSTÁCULOS.

Opina que el problema económico ha sido el principal obstáculo, pero la motivación vino desde el principio de su administración, al rescatar la liga y tener de arranque 10 equipos en total en todas las categorías.

“Creo que las Ligas Infantiles de nosotros, con el cobro de 200 pesos por niño, son las más baratas de todo el mundo a diferencia de otras ligas, como en Guasave y Ahome, donde existe otra cultura de pago. Nada más fíjate, por ese pago el niño aquí tiene derecho a la pelota con la que juega, no se cobra ampayeo, anotadores, pintado de campo, y además se le busca tenga uniforme y quién pueda entrenarlo”.

Se dice satisfecho de haber tenido en los últimos tres años representación en Regionales de la Zona 07.

CONSCIENTE.

Acepta que ha sido una tarea complicada, y con apoyo de mucha gente, entre ellas socios y directivas del club, patrocinadores y autoridades municipales, se han implementado distintas estrategias junto a su secretario Arturo Martínez.

“Esto no ha sido en vano, me voy contento, agradecido con todos los que nos apoyaron, siento que el beisbol infantil ha ido resurgiendo poco a poco. Me siento cansado, decidido a tirar la toalla, pero cuando veo jugando en los campos a los niños de 3 y 4 años me cargo de motivación, y he decidido por satisfacción propia y con el apoyo de los padres y de otras gentes seguir apoyando al beisbol infantil desde cualquier trinchera”, comenta Manuel Herrera. Lamenta la marcada resistencia que tienen los padres de los niños peloteros a cooperar con el registro oficial de éstos, pero afirma que se seguirá insistiendo y a explicarles la necesidad de afiliación para poder asistir a los torneos regionales.

FUTURO.

Opina que su función en Ligas Infantiles deja el fruto en producción, y seguirá trabajando a la orden de la nueva directiva que tendrá el Club de Veteranos. Acepta que se va contento y satisfecho sabiendo que todo inicio tiene un final, pero con el deseo de poder haber sido campeón con los niños en algún Torneo Regional.