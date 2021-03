Margarita Rodríguez se ha convertido en un ejemplo para las empresarias de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Hablar de la señora Margarita Rodríguez Quiñonez, quien gracias a su negocio denominado Productos de Chilorio y Chorizo Don Napo le ha dado proyección a Mocorito por todo México y parte del extranjero desde 1965 a la fecha, sin duda alguna es referirnos a un ejemplo de vida y fuente de inspiración para muchas mujeres que han decidido emprender su propio negocio.

Doña Margarita cuenta con 87 años de edad y sigue firme día con día metida de lleno en la elaboración de sus productos, que dicho sea de paso está comprobado que son de primera calidad gracias a que ella de manera personal inspecciona minuciosamente que sus empleados cumplan todas las normas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Mi esposo trabajó en Culiacán, en la Empacadora de Conservas, pero cerró y como se quedó sin trabajo tuvimos que empezar a buscarle porque él ya tenía 40 años y en ese tiempo por más recomendaciones que tuviera nadie lo contrataba”, recordó Margarita.

“Surgió la idea de poner una zapatería y la pusimos, pero no nos dio resultado y fue cuando se nos vino a la mente producir chilorio y chorizo y gracias a Dios con esto nos hemos sostenido hasta hoy, pues llevamos más de 55 años con el negocio. Hemos salido adelante y a estas alturas ya nos conformamos con sacar el pan de cada día y seguir trabajando, no nos queda de otra.

Mi esposo hace ocho años que falleció y desde entonces estoy luchando sola con la producción del negocio, claro tengo a mis trabajadores, pero digo sola en cuanto a la elaboración se refiere, ya que siempre estoy atenta a todo lo que se está haciendo, se podría decir que yo le pongo la receta especial al chilorio y chorizo.

Leer más: Declina Alfredo Gaxiola a la precandidatura por la alcaldía de Salvador Alvarado

Mi esposo Napoleón siempre dijo que en esta vida hay que aprender de todo porque nunca se sabe lo que vaya a pasar y por ello me ponía a hacer lo que podía, pues en aquellos años no teníamos empleados. Gracias a Dios estos productos han llegado a todo México, hasta China, Francia, Alemania, Estados Unidos y muchas otras partes porque hay clientes que vienen, me lo compran y se lo llevan. El mensaje que les brindo a todas las mujeres emprendedoras es que no se doblen, que sigan adelante, que cojan al toro por los cuernos, que luchen por sus sueños, que no se desanimen porque en los negocios hay altas y bajas y de todo se aprende”, explicó.