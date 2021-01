María Concepción recibe alimentos y cobijas para mitigar el frío en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- La señora María Concepción Rosas Gámez, vecina de la colonia San pedro, en Guamúchil, ha recibido algo de apoyo que le permite subsistir un poco y mitigar de alguna manera el intenso frío, pues es éste el principal problema que tiene en su vivienda hecha de lámina y madera.

A las oficinas de EL DEBATE de Guamúchil llegaron algunos víveres y dos cobijas que fueron entregados a la señora Concepción, apoyos que agradeció infinitamente pues además señala que ha recibido varios apoyos en estos días, incluso desde la ciudad de Tijuana.

“No hallo palabras para expresar mi agradecimiento y yo les deseo que mi Dios les devuelva lo poquito que me han dado, porque él es grande para responder a esas ayudas que me han dado, se los agradezco mucho porque sé que yo ya no puedo y si alguien me ayuda, mi Señor no los va a dejar”, dijo.

Expresó que su familia se dio cuenta de la situación pero también hubo otras personas que se solidarizaron con ella, incluso un señor originario de Los Mochis, pero que vive en Estados Unidos, se comprometió con ella para apoyarla y que se realice los estudios que tiene pendientes, los cuales son seis, entre ellos el de colesterol y ácido úrico.