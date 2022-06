María Elizalde, alcaldesa de Mocorito, no teme ser afectada por expolicías ni viudas

Sinaloa.- Recientemente en el municipio de Mocorito se reactivó la polémica de los expolicías que se encuentran en la espera de que el Gobierno Municipal salde deudas pendientes que tiene con ellos desde la Administración de José Eleno Quiñónez, un caso que parecía similar al que se vivió en Culiacán con viudas de expolicías que se manifestaron en contra de Jesús Estrada Ferreiro y lo demandaron cuando era alcalde, sin embargo, María Elizalde indicó que en el municipio se vive un panorama diferente, por el cual no teme recibir alguna demanda de parte de los expolicías y viudas en cuestión, además aseguró que se encuentra dispuesta a dialogar con las familias afectadas en busca de llegar a una solución, ya que charlar sería un gran avance para este caso y esto no se ha logrado concretar.

“Nuestra situación es muy distinta, son casos y procesos que han sido bastante diferentes, en un inicio las demandas no iban directo a nosotros, iban directo a la Dirección de Seguridad Pública”, fueron las palabras de María Elizalde.

Con esto aseguró que no teme verse involucrada en un problema como el que enfrentó el exalcalde de Culiacán, además que el Gobierno Municipal se encuentra en toda la disposición de tener un acercamiento con los afectados, una razón más por la que se siente segura.

Y respecto a esto, mencionó que debido a que el problema no inició en su Administración y solo le toca dar seguimiento y buscar una solución, por lo que no considera que se trate de una acción en su contra, pese a que no han logrado llegar a un acuerdo con los expolicías.

Y mientras tanto, se dedicará a hacer frente a este problema, que ya es bastante antiguo y buscará frenar con apoyo del Gobierno del estado.

“Han sido muchas situaciones que ellos alegan y otras que vemos en la realidad, ellos están solicitando que nosotros les paguemos unas prestaciones que ya fueron pagadas”, explicó en señal de aclarar cuál es el problema que motivó la reciente manifestación de expolicías.