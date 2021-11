María Esther de Salvador Alvarado vive momentos difíciles por la artritis

Guamúchil, Sinaloa.- Un inmenso dolor que no le permite caminar ni realizar las actividades del hogar es lo que vive diariamente la señora María Esther Ruelas, de 73 años de edad, quien habita en el ejido Gabriel Leyva Velázquez (La Escalera) en Salvador Alvarado al padecer la enfermedad artritis, que poco a poco le fue provocando que los dedos de sus pies se le torcieran hacia un costado y con ello no poder cargar todo tipo de calzado.

A pasos lentos y con una tristeza en su rostro, de la misma angustia, se traslada de poco a poco a los diversos rincones de su hogar, al no contar con alguien que la ayude, lo que le ha sido muy complicado, pues el dolor la aqueja día a día y aun así se levanta y realiza sus actividades. “Siempre tengo muchas dolencias, en ocasiones no puedo hacer nada y a cómo puedo me levanto”, fueron sus palabras.

Con voz entrecortada manifiesta que la enfermedad de la artritis, con la que tiene más de 30 años, es algo inaguantable, ya que no solamente padece de eso, sino también complicaciones en una de sus rodillas, que provoca se le hinche y cause aún más dolor. Un inmenso dolor de huesos movilizó a la señora María Esther Ruelas acudir al médico para su chequeo, donde tras ser valorada, le dieron la noticia que la puso triste, al ser de escasos recursos y pensar a futuro cómo le haría para comprar su medicamento, sin el cual no puede estar.

La medicina se ha vuelto su mejor compañía para controlar por un rato la molestia, que pese a los años sigue siendo intolerable. “Me dijeron que mi enfermedad no es curable, el dolor es fuerte, camino y siento que me desvanezco, y ahorita no tengo el medicamento, yo tomo paracetamol, que me ayuda a controlarlo, pero no he podido ir a comprar porque es muy difícil moverme, y que soy de escasos recursos”, dijo.