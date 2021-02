María Fernanda representará a Sinaloa en Miss Teen Universe 2021

Guamúchil, Sinaloa.- La talentosa jovencita María Fernanda Méndez López, de tan solo 17 años de edad, oriunda con mucho orgullo del municipio de Salvador Alvarado, es actualmente la Señorita Sinaloa Teen Universe 2020 Riviera Maya, y representará a Sinaloa en el certamen de concentración nacional Miss Teen Universe 2021 en Ciudad Juárez, Chihuahua este 15 de febrero.

En entrevista para DEBATE, María Fernanda Méndez López compartió su travesía y sus experiencias para llegar a ser la chica Teen Universe 2020 Sinaloa y sus ganas de seguir triunfando en el mundo del modelaje.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

María Fernanda, ¿cómo inicia tu travesía en el ambiente cultural?

La verdad, es una pregunta que me encanta contestar, ya que yo inicié a los 3 años de edad bailando en diferentes escuelas de baile, y actualmente es algo que me sigue apasionando. Hace aproximadamente dos años descubrí cuánto me gusta hacer teatro en el grupo teatral de Romel Báez, que es Ataes, aquí en mi municipio, y en el ballet folclórico Macuilxóchitl, es algo que me encanta hacer, el subirme a un escenario hace que salga mi yo interior, hacer que explote cada uno de mis talentos.

¿Qué te llevó al concurso de Teen Universe 2020?

La verdad, fueron tantas cosas, las cuales me han traído grandes satisfacciones, ya que me hizo creer en mí misma y soñar cada día más. Yo lo conocí gracias a un concurso que se hizo aquí en el municipio que se llama Quinceañera Magazine, donde tuve la fortuna de ganar y ser la portada, de ahí en adelante decidí investigar más sobre los concursos de belleza, y ahí fue donde apareció Teen Universe, la verdad, es algo hermoso y una experiencia que va a ser inolvidable para mí.

¿Cómo te sientes al ser tú quien represente a Sinaloa en el certamen de concentración nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua?

Me siento muy feliz, súper contenta de representar a mi bello municipio, y no solo mi municipio, que es Salvador Alvarado, sino a mi estado que es Sinaloa.

¿Cómo es el apoyo que te dan tus coachs?

La verdad, he tenido a muchas personas trabajando detrás de mí, porque no solo es la reina, es todo el equipo que hay detrás de ella; esta corona es de todas las personas que me han apoyado y día con día me motivan a seguir adelante y me ayudan en cada una de mis dudas que tengo al respecto, y pues me ayudan a ser mejor.

¿De qué trata tu proyecto social que estás desarrollando para el Nacional?

Como les comento, a mí me encanta bailar, y de ahí decidí que mi proyecto fuera de algo en base a lo teatral, en lo artístico, y se llama Calmecal, y como les digo, es una ayuda para todos esos niños que no tienen recursos, que no tienen medio de transporte, ya que es un colectivo, donde nosotros vamos hacia los niños, para que ellos crezcan con un motivo, con un deseo, con una inspiración, y de esta manera evitando problemas a futuro, nos basamos en el arte, que es bailar, cantar, teatro, lecturas, cualquier cosa que su corazón anhele.

Leer más: Danielle Lefaure combina la música con la actuación

¿Cómo te pueden apoyar los sinaloenses en el próximo certamen?

Que me sigan en mis redes sociales: Instagram fernanda@mafemendesl, para que de esta manera me apoyen.

Para finalizar, algo que quisieras anexar

Antes que nada, dar el agradecimiento a todas esas personas que han estado para mí cuando las he necesitado, y más que nada a mis padres, que me están apoyando en cada sueño, sé que muchas veces no es fácil, pero ellos siempre están apoyándome en cada etapa de mi vida.