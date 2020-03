María Isabel Rodríguez Tamayo es la DIFusora 2020

Mocorito, Sinaloa.- Con el objetivo de dar a conocer los derechos de los niños se realizó el evento Niño DIFusor Mocorito 2020 de parte del sistema DIF, en donde 11 niños expusieron un derecho en determinado tiempo y quien se llevó la victoria de esta actividad fue la niña María Isabel Rodríguez Tamayo.

Cabe mencionar los niños se inclinaron por quien tuvo más habilidad al momento de expresarse y así poder entregar su voto a quien mejor les pareció. Maria Elizalde de Galindo, presidente de DIF, señaló que cada niño expresó un valor distinto.

Personal del sistema DIF con los participantes. / Fotografía: EL DEBATE

La presidenta de DIF, expresó que esto es muy importante porque la voz de los niños debe ser escuchada y que ellos puedan difundir sus derechos.

Por su parte, María Isabel Rodríguez Tamayo, quien fue la ganadora, expresó que anteriormente ya había participado en diferentes eventos para la defensa de los derechos. Agregó que le llena de orgullo saber que ella representará a su municipio y que piensa realizar el mejor papel, así como también espera representarlo bien.

“Si no los represento a todo el estado, por lo menos me quedo con esa experiencia de haber representado al municipio y me siento completamente segura y yo sé que lo voy a hacer bien”, citó.