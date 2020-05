María Ximena agradece a sus padres por todo lo que es en la vida

Guamúchil, Sinaloa.- La joven estudiante María Ximena Armenta Higuera es una destacada alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, (Cobaes), quien tiene el sueño, pero sobre todo la visión, de ser una gran profesional en ciencias matemáticas.

Esta joven de tan solo 19 años está muy segura de sus metas, e invita a los demás adolescentes que luchen por lo que quieren y que se superen día a día, que no bajen la guardia y que se motiven para lograrlo.

“Desde que estaba muy pequeña a mí siempre me ha gustado mucho ir a la escuela, me tocó ver que muchos niños, tanto en el kínder como en la primaria, se negaban a ir y lloraban, pero a mí siempre me gustó, no tuve ese problema”, comentó.

La joven estudiante agradeció que en todo momento sus papás estuvieron al pendiente y muy cerca de ella para darle la educación que quería. Ximena Armenta se encuentra a un paso de ingresar a la universidad, y señaló que está dispuesta a valorar esa oportunidad que tanto la vida como sus padres le brindan.

Expresó abiertamente que tiene en mente entrar a universidad en la ciudad de Culiacán, y señaló que siempre se ha inclinado por las matemáticas, es por eso que quiere estudiar ingeniería química.

Dentro de sus aspiraciones se encuentra el poder culminar con una maestría, y con esto la destacada estudiante tendrá un logro más dentro de su trayectoria académica.

Siempre me he esforzado mucho, así es que yo puedo lograrlo”.

Pese a que se encuentra decidida, informó que anteriormente fue muy complicado el poder elegir esta carrera, debido a que la mayoría de las materias eran de su agrado y al momento de hacer algún test vocacional nunca salía en el mismo enfoque y los resultados eran muy variantes. Por tal motivo ella comenzó a investigar por su propia cuenta y a valorar qué carrera profesional contaba con mejores beneficios que la convenciera de seguir por ese camino.

“No tengo materias favoritas, siempre me han gustado todas las materias”, señaló.

Dijo que una de las cosas que más disfruta en la escuela son las amistades que ha hecho a lo largo del tiempo y que ellos son quienes aligeran la carga que representa la escuela.

Por último invitó a los jóvenes que no aprovechan la oportunidad que se les da de estudiar para que lo hagan, y que valoren el esfuerzo que sus padres hacen tanto económico como emocional.





