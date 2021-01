María Ximena es la primera bebé del año 2021 en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- La señora Micaela Galván Castro de 42 años de edad fue la mamá del año y es que le dio vida al primer bebé del 2021 en Salvador Alvarado. Se trata de una pequeña que nació a las 16:54 horas del día 1 de enero y tuvo un peso de 4 kilos con 450 gramos y midió 54 centímetros.

La orgullosa madre originaria de esta ciudad de Guamúchil, expresó que su pequeña y sexta hija se llamará María Ximena. Emocionada comentó que sintió un gran orgullo al saber que sería la primera mujer que daría a luz en este 2021 en el Hospital General de Guamúchil.

“Me sentí muy bien de saber que mi hija es la primera en nacer el día primero del mes de enero del 2021”, comentó.

Declaró que jamás pensó que su pequeña sería quien tuviera este honor pero que está muy feliz de que así haya sido.

La señora Micaela comunicó que la pequeña María Ximena será su última hija porque ya no piensa tener más decencia. “No me importaba que fuera niña o niño, lo que quería era que Dios me lo diera con felicidad. Que viniera con bien”.

Dijo además que al ver a su hija se sintió muy motivada y feliz. La madre del año 2021 argumentó que sus familiares estaban desesperados por conocerla.