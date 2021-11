Maricela y Beatriz, son el primer matrimonio igualitario en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Maricela Valenzuela Valenzuela, de 58 años, y Ana Beatriz Elizalde López, de 54 años, sellaron su amor ante la ley después de 35 años de vivir en unión libre. Son el primer matrimonio igualitario que se registra en Guamúchil. Un acontecimiento histórico ocurrió el pasado 13 de noviembre en el Registro Civil de Salvador Alvarado ante la jueza Maricela Angulo Cárdenas. Es la primera vez que dos personas del mismo sexo son reconocidas ante la ley en el municipio de Salvador Alvarado.

La pareja de mujeres residentes de la colonia Unidad Nacional, de Guamúchil, pasaron a la historia al ser un precedente para las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual, que por algún motivo aún no han legalizado su relación de pareja. Es histórico, porque en pleno 2021 se logró el reconocimiento ante la ley de sus derechos humanos. Increíble pero cierto, no se les permitía contraer nupcias a las personas del mismo sexo y con esto no podían acceder a derechos ni proteger a sus parejas a futuro en materia de trámites, herencias, bienes materiales o propiedades.

La pareja compartió lo que representa para ellas este logro que tanto esperaron desde que unieron sus vidas hace más de tres décadas. “Siempre ha sido más grande el amor que la crítica y juntas hemos salido adelante”, expresó Maricela Valenzuela Valenzuela. Su esposa Ana Beatriz Elizalde López destacó que sus familias fueron el mayor respaldo y compartieron su felicidad en una emotiva ceremonia, en la que estuvieron presentes sus madres, sus hijos, familiares y amigos.

“Nunca hemos tenido el rechazo de la familia ni de los hijos, pero sí hemos tenido rechazo de algunas personas. Hemos sido más apreciadas que despreciadas”. En su mensaje compartieron lo importante que es el ser respetadas y apoyadas por las personas de Salvador Alvarado desde que llegaron en el año 2011, tras vivir 24 años en Estados Unidos y aunque no todo ha sido color de rosa, es su actitud ante la vida y los valores que practican lo que las ha sacado adelante contra cualquier obstáculo. Son el ejemplo de que la vida se sostiene con amor y con valores.

La aprobación del matrimonio igualitario en el estado de Sinaloa se dio a conocer el pasado 15 de junio por el Congreso del Estado. En el comunicado se informó que “atendiendo un mandato judicial el Congreso del Estado de Sinaloa reformó los artículos 40 y 165 del Código Familiar con la finalidad de extender las figuras del matrimonio y el concubinato a las personas del mismo sexo. Con estas reformas aprobadas con el voto unánime de 23 diputadas y diputados presentes en la sesión, el Poder Legislativo sinaloense hace efectivos los derechos a la igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.