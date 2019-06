Mariela irá a conocer al presidente de México

Guamúchil, Sinaloa.- Con gran nerviosismo pero muy contenta de su logro, la niña Ángel Mariela Gaxiola Valdés, de la sindicatura de Villa Benito Juárez, y quien cursa el sexto grado en la escuela primaria Gabriel Leyva Solano de dicha localidad, visitará próximamente junto con otros 19 niños al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto luego de obtener un excelente resultado tras su participación en la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) a nivel estatal, éxito que no fue fácil pero que logró alcanzar de la mano de su maestra, Sheila Hemecina Silvas Sánchez.

Ángel Mariela cuenta que al principio se encontraba demasiado nerviosa ya que le habían dicho que no había ganado nada, lo cual la hizo sentir triste, pero eso no la derrumbó, pero fue al día siguiente que llegó la ansiada noticia de que había ganado, "me dieron ganas hasta de llorar", expresa.

"Me sentí muy feliz por haber logrado pasar a la siguiente etapa, pero también muy nerviosa porque no sabía si iba a poder lograrlo", señala, y agrega que su mayor reto era terminar los exámenes a tiempo, pues en su caso siempre se tardaba mucho resolviéndolos y casi siempre ha sido la última en terminar, por lo que en el primer examen que presentó fuera de su plantel, en la ciudad de Guamúchil, no lo terminó y le habían faltado dos materias, "yo literalmente salí llorando, porque pensé que no iba a lograrlo por las otras dos materias que no había completado".

Al final, el éxito llegó para ella, motivo por el que dice sentirse muy orgullosa de sí misma, así como agradecida con su maestra y todos quienes la apoyaron en este trayecto; además, aconseja a todos los niños que luchen por lo que se propongan.

"Nunca piensen que no pueden hacer algo, siempre se puede hacer cualquier cosa que te propongas, si estás decidido lo vas a lograr", dice.

Ángel Mariela Gaxiola Valdés contenta por la visita que hará al presidente. / Fotografía: EL DEBATE

Por su parte, la maestra Sheila Hemecina Silvas Sánchez siempre estuvo apoyando a Ángel Mariela para mantenerse firme ante este reto, lo cual no fue sencillo pero afortunadamente ahora pueden ver los grandes resultados.

"Yo siempre me he sentido orgullosa con cada una de las generaciones y en este proyecto que he tenido con la niña Ángel Mariela me siento muy orgullosa, porque a pesar de tener grandes dificultades, ella logró sobresalir y ahorita lo que he estado haciendo es trabajar la cuestión de que ella deje de inquietarse tanto", manifiesta.

Asimismo, expresa que desde un principio estuvieron muy inquietas las dos pero nunca dejó de pensar en que irían a México, por lo que cada vez que ella se desmotivaba, le levantaba el ánimo, razón por la que le pide una disculpa por habrle exigido mucho, "fue una exigencia pasiva donde yo sabía que ella podía porque es muy inquieta, no le puede decir una palabra clave uno porque no te la deja pendiente, tienes que darle una respuesta".

Aún cuando pasó por un momento difícil, la docente nunca desatendió el compromiso que tenía con Ángel Mariela, y a pesar de haber estado hospitalizada se comunicaba con ella por teléfono, incluso tras ser dada de alta y permenecer unos días más en cama, continuaron trabajando, "eso fue muy difícil para mi pero gracias a Dios no fue imposible, ella vivió también esos momentos conmigo", menciona.

Finalmente, el esfuerzo de ambas se ve recompensado, siendo Ángel Mariela Gaxiola Valdés la única alumna de la zona 074 y del municipio de Salvador Alvarado en formar parte del grupo de estudiantes que participaron en la OCI, que irán a conocer al presidente de México.