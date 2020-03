Mario Noel Camacho dice que su expulsión es sin justificación

Angostura, Sinaloa.- Mario Noel Camacho, quien recientemente en una polémica votación fue expulsado de la Asociación Ganadera de Angostura, argumenta que es triste ver lo que está pasando en el gremio y la manera del cómo está actuando el grupo que en estos momentos tiene el poder, pues tomaron esta decisión solamente porque no es afín a ellos.

Además detalla que no hay justificación para haber hecho esto, pero, claro, reconoce que no le gusta la manera del cómo conducen los destinos de los ganaderos.

“Yo no les he ocasionado problemas, mucho menos he peleado con alguno de ellos, y si pretendían expulsarme tuvieron que haber puesto el tema a tratar en un punto específico de la convocatoria y que hubiera el 75 por ciento de asistencia de los ganaderos, así lo marcan los estatutos. A como hicieron las cosas en ese momento sí me hizo enojar, porque no se justifica nada el quererme expulsar porque les caiga mal o no soy afín a ellos, y ni modo, a mí tampoco me caen ellos nadita de bien.

A nosotros no nos interesa formar otra Asociación, como ellos dicen, pero sí estamos buscando crear más las ISPR para darle valor agregado a lo que producimos los ganaderos y poder comercializar los productos para que la actividad sea redituable.

La realidad de las cosas es que la Asociación Ganadera de Angostura está caduca y no es sujeta a créditos ni a apoyos, además es manejada fuera de la legalidad, así está y se lo compruebo a quien guste. En cuanto a la demanda mercantil que dicen que hay, ésta es por 40 mil pesos con Ferrox, de refacciones de una empacadora, que nosotros creímos que la Unión había pagado, pues el cobro llegó después de que nosotros salimos de la administración, pero los que siguieron nos arrebataron el dinero de la asamblea, más de 70 mil pesos, con lo que se pudo haber pagado pero no lo hicieron, después se vendió el edificio y tampoco se pagó, dinero habido, pero no quisieron pagar esta cuenta”, expresa el ganadero angosturense.