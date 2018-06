Mario Zamora trabajará a favor de los sinaloenses en el Senado

Guamúchil, Sinaloa.- En cualquiera que sea la ley, iniciativa o discusión que llegue al Senado de la República, Mario Zamora está decidido a votar siempre en el sentido que se lo dicte la sociedad sinaloense, incluso, aunque vaya en contra de sus ideales.

“Yo, Mario Zamora, creo en la vida. Estoy a favor de respetar la vida. No apruebo el aborto. Ya hay una ley que regula eso, pero si llegase de nuevo esa discusión, yo buscaría a los sinaloenses en foros, por whatsapp, por donde sea; trataría de convencerlos de defender la vida porque es en lo que creo, pero si a pesar de eso la mayoría de ustedes me dicen que están favor del aborto, así votaré, porque no voy a representar mis creencias al Senado, si no a todos ustedes”.

Fotos: Cortesía.

En reunión con trabajadores del Sindicato de Trabajadores del estado, Zamora Gastélum mencionó que como políticos hay que ser congruentes y transparentes.

“La congruencia no se mide hacia adelante, sino hacia atrás, para ver que es lo que hemos hecho. Fui director en todo el país de la Financiera Rural. Para saber quién es honesto, hay que ponerlo donde hay lana y que no se la robe. Yo presté mucho dinero y no hay nadie que pueda acusarme de haberle pedido una mochada. Puedo ser muchas cosas, pero no soy rata, no soy transa y no soy flojo”.

El evento, convocado por Gabriel Ballardo, líder de Stase, tuvo gran respuesta al presentarse cerca de 500 personas. Y eso lo aprovechó Mario Zamora para hacer varios compromisos.

“Cada vez que ustedes ocupen una gestión me van a hablar a mi como su Senador, y yo me voy a encargar de que juntos hagamos los que sea necesario para que llegue ese apoyo o ese programa que se requiere. Mis jefes son ustedes, la gente que vota y más vale que atienda bien a mis patrones.”

Además, el candidato dijo que va a gestionar recursos para apoyar en el tema de combate a las adicciones y también que analizará la forma de hacer albergues para indigentes.