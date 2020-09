Más de 10 sectores en Mocorito se quedaron sin energía eléctrica

Mocorito, Sinaloa.- Después el fuerte viento ocasionado por la lluvia que se registró la tarde del día de ayer algunas colonias y comunidades del municipio de Mocorito, se vieron gravemente afectados con la energía eléctrica.

Valentín Alapizco Arce, coordinador de Protección Civil, dio conocer que aproximadamente desde las 19:00 horas del día de ayer, la energía eléctrica se vio interrumpida debido a la caída de algunos postes de la Comisión Federal de Electricidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además señaló que tanto ciudadanos como autoridades intentaron realizar un reporte ante la CFE, pero no tuvieron ninguna respuesta, por lo que hasta el momento se encuentran sin este servicio. Cabe mencionar que gran parte de Mocorito ha permanecido 15 horas sin luz.

Alapizco Arce invitó a la Comisión a que atienda los reportes porque de otra manera los problemas no se resuelven, y lo que más miedo les causa es que llegue a suceder algún accidente en donde hay cables de alta tensión y que no se pueda trabajar debido a que ellos no respondan el llamado de emergencia.

El coordinador de Protección Civil, también señaló que el aire hizo sus destrozos frente a las instalaciones de Cruz Roja, quienes también fueron víctimas de la naturaleza y ésta tumbó algunos cables eléctricos, los cuales quedaron en la pura salida de las ambulancias obstruyendo el paso a dichas unidades para atender emergencias.

Comentó también que en el Ayuntamiento se vieron algunas afectaciones especialmente en la sala de Cabildo en donde una pared se vio dañada debido a los fuertes vientos del día de ayer.

Dio conocer que tanto el alcalde como él y diferentes ciudadanos estuvieron intentando comunicarse con los responsables directos de comisión pero no tuvieron respuesta.