Más de 200 niños serán beneficiados con lentes

Guamúchil, Sinaloa.- El Sistema DIF Sinaloa lleva a cabo programa Futuro a la Vista con la finalidad de dar apoyo a los niños con vulnerabilidad visual, comentó la directora, Gabriela López Iribe.

Futuro a la Vista es un programa que apenas inicia, tiene como objetivo llegar a todos los niños sinaloenses los cuales son más de 300 mil y en Salvador Alvarado son alrededor de 264 escuelas donde tendrán el beneficio algunos pequeños.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

Los lentes fueron entregados a niños que tienen algún problema visual, pero a todos fueron llevados a un chequeo para comprobar que no tuvieran algún problema.

La alumna Lynette una niña que desde su inicio se dio cuenta de su necesidad por ver mejor y que tuvo el apoyo de sus padres para obtener unos lentes adecuados para su necesidad, sin embargo no tienen los recursos suficientes para hacer el cambio de sus lentes frecuentemente por tal motivo Lynette está completamente agradecida con el Gobierno del Estado por dar este apoyo a todos los niños que al igual que ella necesita de lentes y que por alguna manera u otra no tuvo la oportunidad económica de poderse atender por alguien particular y que han ido perdiendo su capacidad visual.

La presidente del DIF Salvador Alvarado señaló que es la primera entrega de lentes en beneficio de todos los niños y niñas del estado de Sinaloa, en Salvador Alvarado la primera etapa se realizó en las escuelas Samuel M. Gil, Eustaquio Buelna, Lazaro Cardenas, Ford.

El alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez comentó que este proyecto es en beneficio a los pequeños y dar mejor calidad y agradeció a Salud Digna de dar el 50 por ciento de estos apoyos y al Gobierno del Estado por el resto.