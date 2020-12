Más de 30 restos humanos son localizados en Sinaloa durante el 2020

Guamúchil, Sinaloa.- Sentimientos encontrados es el sentir de las rastreadoras al poder encontrar los cuerpos de familiares desaparecidos en el estado de Sinaloa, pues conforme han transcurrido los años, sin ser excepción éste, se han dado a la tarea de buscarlos en fosas clandestinas, entre monte, terrenos baldíos y otros lugares.

A decir de Mirna Nereyda Medina Quiñónez, quien dirige el grupo de búsqueda rastreadoras, en lo que va del año se estima que se han podido localizar más de 38 restos de personas entre Los Mochis y El Fuerte, que se encontraban mucho tiempo desaparecidos, de los cuales alrededor de 20 han podido ser identificados, esto gracias al esfuerzo que realizan día con día.

De igual manera, comentó que existe el padrón de alrededor de mil 600 de todos los que se encuentran en la lista de desaparecidos, de los cuales están en busca.

Medina Quiñónez dio a conocer que, respecto al año pasado, 60 cuerpos fueron encontrados, de ellos el 75 por ciento fueron identificados, mismos que se entregaron a sus familiares. “El resto no se identifica porque no hay denuncias o no se encuentra a las familias, o simplemente no se cuenta con el ADN de los desaparecidos que fueron localizados”, indicó.

Explicó que cuando se encuentran cuerpo le hacen el llamado al 911 para exponerles la búsqueda, en donde posterior a ello hace presencia la Fiscalía para hacer la fijación y exhumación para que una agencia funeraria los recoja para trabajar en la necropsia y después mandar la prueba a la ciudad de Culiacán.

La rastreadora reconoció que lamentablemente el 70 por ciento de los familiares acuden y luego se van para no volver, es decir, no muestran el interés por darle seguimiento o ir a reconocerlos cuando estas guerreras logran descubrir restos, mientras que el resto sí brinda el apoyo debido.