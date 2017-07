Más de 60 costales de basura recolectan en islas

Angostura, Sinaloa.- Un grupo de personas que laboran como recolectores para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se encuentran realizando una brigada de limpieza en las islas Altamura, La Garrapata y El Guadarón, con la intención de preservar las zonas y el ecosistema, trayendo consigo alrededor de 60 costales con botellas, plásticos, latas y desechables que los turistas dejan regados por las islas, ya que no existe consciencia ni hay la manera de cómo depositarlas en lugares para que sea más fácil cuidar estas zonas, así lo señaló la encargada de la brigada, Ana María Higuera Castro.

Fotos:

BRIGADA.

Alrededor de 10 personas angosturenses trabajan de parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Actualmente se encuentran trabajando con la limpia de las islas Altamura, La Garrapata y El Guadarón en el municipio de Angostura, recolectando las bolsas, el plástico, botellas, latas, desechables y todo lo que encuentran de suciedad, para tener un mejor ecosistema en las zonas turísticas antes mencionadas.

RECABADO.

La encargada de la brigada de las Islas Altamura, La Garrapata y El Guadarón, Ana María Higuera Castro, indicó que hasta la fecha no se lleva clasificada de la basura recabada, solamente los costales que traen diariamente a la costa, que vienen siendo alrededor de 60, con un aproximado de 10 kilos cada uno, pero todos los días varía la cantidad.

CAMPAÑA.

La intención de estas personas es ayudar al medio ambiente y preservar las especies que existen en la zona; tomando esta medida están procurando evitar la contaminación del mar, ya que las personas que visitan las islas Altamura, La Garrapata y El Guadarón no tienen la cultura de no tirar la basura, además de que en esos lugares no han ubicado cestos de basura para que también se depositen en ese lugar.

Señaló Ana María Higuera Castro que tienen alrededor de dos años trabajando con esta brigada, y han ido en diferentes temporadas del año, sin embargo, duran días limpiando solo un área, ya que no existe cultura de parte de los visitantes para no tirar basura, ya que son zonas que deberían de ser protegidas, pero en realidad no hay alguna sanción para aquellas personas que tiren sus desperdicios.