Más del 12% de los padres en Sinaloa no recogen uniformes ni útiles escolares

Guamúchil, Sinaloa.- Existen diversas situaciones por las cuales algunos padres de familia no pasan a canjear sus uniformes ni los útiles escolares correspondientes, pues a decir de Omar Cuevas Inzunza, coordinador estatal del Programa de Uniformes y Útiles Escolares, desafortunadamente más del 12 por ciento de los padres de familia en Sinaloa no recogen este gran beneficio para sus hijos, esto debido a que no les interesa el poder obtenerlos, o bien, por argumentos de que se les pasó la fecha establecida, como el desespero de hacer largas filas y no volver después por ellos. Lamentablemente esta situación pasa año con año.

Sin embargo, Omar Cuevas Inzunza ponderó que pese a esta situación hasta el momento les ha ido favorablemente con el canje de éstos, pues se tiene el registro de un avance global del 76.14 por ciento al corte del pasado viernes, en donde se han entregado un total de 775 mil 782 uniformes, 377 mil 745 útiles, 43 mil 21 pares de calzado, así como 318 mil 327 mochilas.

“La verdad, esta situación va muy bien, pero sí vamos a terminar entre un 5 o 6 por ciento abajo a comparación del año anterior, ya que el año anterior llegamos a casi al 87 por ciento global, que fue un extraordinario resultado, porque siempre el programa andaba entre el 83, lo máximo al 85, y dos puntos porcentuales realmente es mucho, porque estamos hablando en que eran 20 mil alumnos más que recibieron el beneficio, y esto siempre se derivó de una buena promoción como de cobertura, y ya este año, de igual forma, una excelente campaña mediática”, comentó.

Agregó que este año se va a tener una participación cerca del 80 por ciento. “Consideramos un buen programa para este ciclo”, destacó.

No obstante, Omar Cuevas Inzunza, coordinador estatal del Programa de Uniformes y Útiles Escolares, hizo un atento llamado a todos los padres de familia que faltan de hacer el canje correspondiente a que acudan a realizarlo, debido a que el programa culmina este 20 de noviembre.

“Hacemos el llamado a todos los padres de familia, ya estamos a pocos días de que cierre, y decirles que los centros de canje siguen laborando, hay uniformes y tallas suficientes, como calzado, mochilas y paquetes escolares para todos los niveles, no dejen de recibir este importante beneficio que les va a ayudar a su bolsillo familiar”, finalizó.