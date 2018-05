Más vale prevenir, que luego lamentar

Guamúchil, Sinaloa.- Protección Civil es un concepto de vital importancia que hace referencia a las medidas que se deben tomar en cuenta para protegerse de cualquier tipo de riesgo que se presente en una ciudad.

La seguridad debe estar presente desde el hogar, en colonia, escuela o trabajo, de modo que son disposiciones y acciones que las autoridades y la población realizan para identificar riesgos y principalmente prevenir.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

Es por ello de suma importancia el saber enfrentarlo cuando se presente y cómo recuperarse de sus consecuencias en caso de sufrir una emergencia o desastre, procurando la seguridad y salvaguardar a las personas, sus propiedades y el medio ambiente.

“Nos falta camino por recorrer pero estamos avanzando”, señaló el coordinador de Protección Civil en Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho, quien agregó que se ha tenido un incremento en la respuesta de los empresarios, que buscan cómo fortalecer la seguridad en sus comercios.

Las medidas básicas de seguridad en el negocio son contar con señalización, detector de humo, extintor, punto de reunión, rutas de evacuación, salidas de emergencia y cualquier norma que evite o prevenga desastres. Eso es principalmente con lo que debe contar la empresa para estar un poco más apegada a la seguridad, y claro, capacitación del personal en materia de Protección Civil, como primeros auxilios, uso de extintores, combate del fuego y evacuación.

Se han encontrado algunas negativas de parte de algunos empresarios que rechazan ser revisados, dado que a decir de ellos, “el gasto es grande”, sin tener en cuenta la necesidad y protección de sus empleados y clientes.

Muchas de las personas que recién abren un negocio se encuentran con normas o reglas que los hacen ir un pasito pa’ delante y dos pasos grandes para atrás, lo cual no es el caso de este programa de Protección Civil, ya que con estas medidas estás protegiendo no solo un negocio, no solo una inversión, sino vidas, o bien, evitando lesiones graves para cualquier empleado o cliente común, ya que los costos no son fijos y pueden variar entre cada negocio, dependiendo de su ramo, o bien, el espacio que ocupen o requieran las instalaciones del mismo.