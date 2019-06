Mayor número de policías no parará la violencia

Angostura, Sinaloa.- Pese a algunos hechos de alto impacto que lamentablemente se han presentado, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez asegura que el municipio no es violento, ya que dichos sucesos no son derivados de algunas cosas delictivas sino que provienen de problemas personales o deudas pendientes.

Además resaltó que no es el mayor número de elementos policiacos que se tengan el que verterá la delincuencia, pero sí son muy necesarios para que la gente se sienta segura.

“El tema de la delincuencia le duele a Angostura por que son jóvenes los que lamentablemente están inmiscuidos ahí, pero no considero que el municipio sea violento.

Yo soy del pensamiento, y tal vez esto cree polémica, que no es el mayor número de policías lo que va a parar la violencia, lo que yo creo que vendrá a abatir esto es la cultura, la educación, el deporte, entre otras disciplinas. Los agentes sí son muy importantes y deberíamos de darle capacitación y de tener el número que se requiere, ya que así llegarán a tiempo en el suceso que se tenga y no se generen más daños, aquí sí nos tenemos que poner las pilas y trabajar duro, pero la delincuencia no va terminar si tenemos más elementos, a lo mejor crea más violencia. Le tenemos que apostar a darle las oportunidades de empleo a los jóvenes para que no piensen en meterse a la delincuencia”, comenta la alcaldesa.