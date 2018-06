Mayté Figueroa cierra con respaldo y éxito campaña

Guamúchil, Sinaloa.- Respaldada por la militancia de los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, Mayté Figueroa Félix, candidata a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, cerró su campaña en compañía del candidato al Senado Rubén Rocha Moya, de Fernando García, aspirante a la diputación federal por el Distrito 03, y por Luis Fernando García, candidato a la diputación local por el 09 Distrito.

Entre una gran cantidad de personas Mayté Figueroa Félix llegó al punto de reunión donde con porras, aplausos y asegurando el triunfo fue recibida. La aspirante a la alcaldía se dio el tiempo de saludar a gran parte de los asistentes, quienes con su presencia y de palabra le daban su apoyo a la líder del PES en el municipio, la cual en su mensaje de inicio agradeció a todos sus colaboradores de campaña, a quienes señaló como un semillero de mujeres y hombres luchando.

“Estamos en busca de un mejor futuro para nuestros hijos y por el presente de nuestros jóvenes, estamos representando la mejor coalición que tiene nuestro municipio Salvador Alvarado, la de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, Juntos Haremos Historia.”

En su mismo discurso mencionó “no tengo la menor duda que una vez que llegue a la presidencia municipal van a tener a una aliada, les he dicho en lo que va de campaña que seré una ciudadana más, no traigo Suburban, no traigo choferes, lucharé por todas las causas más desprotegidas y seguiremos en la lucha de todos los sectores”. Enfatizó que el municipio se moviliza económicamente en un 80 por ciento del sector comercio.

Tenemos también otros sectores que están siendo golpeados como la agricultura, la ganadería y la pesca.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

Al evento del cierre se dieron cita los candidatos de la misma coalición, quienes aseguraron saldrán victoriosos el 1 de julio el día de las votaciones. Rubén Rocha, aspirante al Senado, en todo momento respaldó a Mayté Figueroa y en su mensaje expresó: “Mayté va ser la próxima presidenta de Salvador Alvarado, no tengo duda, es una mujer de calidez humana, conoce los problemas del municipio, es una regidora con licencia y siempre ha apoyado a las familias, por eso cuando sea presidenta municipal les servirá igual o de mejor manera, seguro los atenderá muy bien”.