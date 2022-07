"Me consideré el mejor vendedor de periódicos", Dolores Obeso en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- “¡El Debate!, El Debate!” resonaba tiernamente una dulce y frágil voz por las calles de Salvador Alvarado, era la de un niño de escasos 6 años, allá por el año de 1987, se trata de Dolores Obeso Acosta, quien hoy tiene 40 años de edad y ejerce profesionalmente como podólogo, y desde sus primeros años de vida se dedicó a la venta de periódicos de la casa Editorial DEBATE Guamúchil. Sin importar la hora o el clima, el pequeño Lolo, como se le conocía, salía a conquistar nuevos clientes y vivir una nueva aventura en busca de llevar el sustento a su hogar.

La historia de Dolores Obeso empezó un primero de agosto de 1981 en La Aguama, Sinaloa de Leyva, en el seno de una familia numerosa conformada por ocho hermanos.

Desde su niñez le tocó superar múltiples obstáculos que no eligió vivir, pero que enfrentó con mucha gallardía pese a su corta edad, uno de ellos lo vivió cuando solo tenía un 1 de edad: su padre murió.

Un lamentable hecho que lo obligó a él y a su familia a dejar el calor de su hogar para buscar una mejor vida en la región del Évora, llegó a Angostura, en donde vivió por muy poco tiempo, para luego establecerse en El Sauce de los Montes, San Joaquín, en Sinaloa de Leyva, donde vivió junto a sus abuelos, mientras que su adorada madre y hermanos trabajaban en Guamúchil, Salvador Alvarado.

Y fue hasta sus 6 años que se reunió con su familia en la capital del municipio, ya que a esta edad iniciaría sus estudios en primaria, y a la par inició su vida laboral como vendedor de periódicos.

Un trabajo que sin imaginarse lo acompañó por más de 20 años, Dolores Obeso recuerda cómo era su rutina en este empleo, con la mirada fija y una sonrisa cuenta cómo su día iniciaba muy de madrugada, a las 3:00 horas, cuando sus hermanos lo despertaban para salir rumbo a las oficinas de El DEBATE Guamúchil.

Para llegar hasta esta sede caminaba junto a sus hermanos completamente a oscuras, desde su hogar, que se encontraba cerca en la calle Ferrocarril, y en ocasiones les tocaba recorrer este trayecto por calles casi inundadas por el agua que dejaban las fuertes lluvias o con un feroz viento frío en su contra.

Con seguridad expuso que su principal objetivo siempre ha sido ser el mejor en cada actividad que realiza y la venta de periódicos no fue la excepción, andar a pie para él no fue un obstáculo, pese a esto logró tener una amplia cartera de clientes hasta que su esfuerzo rindió frutos y logró comprar una bicicleta en la que cada día recorría cerca de 25 a 35 kilómetros y vendía más de 100 periódicos. Su amor por crecer no se detuvo aquí, ya que un par de años después consiguió comprar una moto, en la que su trabajo fue un tanto más ligero.

Cuando Dolores Obeso se encontraba disfrutando aún más de su trabajo, gracias a la nueva unidad móvil que adquirió, un suceso inesperado dio un giro a su vida. Explicó que debido a un problema de salud de su suegro conoció el mundo de la medicina, cuando fue testigo de cómo curaban una herida que este tenía en un pie.

Por su valentía y amor hacia esta disciplina se ofreció a ser quien curaría y atendería la herida de su suegro, al realizar tan bien su trabajo llamó la atención del podólogo de cabecera de su familia, quien lo motivó a estudiar Podología.

Destacó que para él era casi imposible estudiar una carrera, porque tenía muchos años que había concluido la preparatoria, además que temía dejar el trabajo, ya que tenía que ver por el bienestar económico de su esposa y sus tres pequeñas hijas. Sin embargo, el doctor que atendió a su suegro en todo fue su respaldo y quien siempre lo apoyó y dio fuerza para seguir su sueño de estudiar. Sus días se resumían en estudiar, practicar en una clínica y regresar a su hogar en busca de descansar. Así fue hasta que logró culminar sus estudios como el segundo mejor alumno de su generación.

Entre lágrimas, Lolo asegura que estudiar y sacar adelante a su familia ha sido un reto muy difícil de superar, por los múltiples obstáculos que le tocó enfrentar desde su infancia y que hoy son reflejo de sus logros, que lo hacen sentirse muy orgulloso de quien es.

“Ha sido muy difícil, pero me siento muy orgulloso, yo le diría a ese niño de 6 años que entró al DEBATE que lo vamos logrando, no he logrado todo lo que yo quiero, pero vamos muy bien, con mesura, despacio, a pasitos chicos, pero bien dados”, fueron las palabras que Lolo le dedicó a aquel pequeño niño que sobrevivió fríos y tormentas para sacar adelante sus sueños y a su familia.