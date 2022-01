"Me gusta pintar el calzado": Marco, bolero de Guamúchil, Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Hace 12 años que el señor Marco Vinicio Domínguez trabaja como bolero en la zona Centro de la ciudad de Guamúchil, donde día tras día saluda a la gente que pasa y pasa por esa esquina tan concurrida del sector.

Sin antecedentes familiares del oficio, Marco Vinicio se fue abriendo paso en el mundo de las boleadas a partir de que fue ayudante de un boleador emblemático del municipio, cuyo puesto se ubica en la Plazuela Municipal Pedro Infante Cruz. Con él Marco aprendió a ganarse la vida como bolero, pues hace ya largo tiempo decidió independizarse y emprender su propio changarro.

Ya con 64 años de edad, el señor Marco Vinicio Domínguez se sienta todos los días a trabajar boleando los zapatos de la gente que acude a su negocio, aunque a veces se toma los domingos para descansar. Para mediodía el señor Marco Vinicio levanta sus materiales y se retira a su casa, pues asegura que el flujo de gente en el Centro baja a partir de las 14:00 horas.

“Ya más tarde se queda muy solo aquí, se van los camiones y la gente ya no circula tanto”, explicó. Pese a que ha tenido otros trabajos, este le gusta más debido a su gusto por la pintura de calzado. “Me gusta pintar y bolear, pero más pintar el zapato”, comentó.

El proceso de su trabajo inicia con un lavado de calzado, después se le aplica crema, posteriormente la grasa y el brillo. Cuando ya está casi seco, se cepilla y después se trapea con un utensilio especial para dejarlo listo.

Externó que las temporadas altas se encuentran en diciembre, por la constante afluencia de visitantes que recibe la ciudad en las temporadas navideñas.

“Viene gente de Estados Unidos ahora que pasaron estas fiestas de diciembre, vienen y se bolean aquí conmigo. Traen un buen calzado y yo se los arreglo, botas exóticas, por mencionar un ejemplo”, informó el bolero.

Para Vinicio no importa el calor o el frío, él todos los días se presenta a trabajar para sustentar la economía personal. “A veces me ayuda un muchacho, pero la mayor parte del tiempo me la navego solo”, mencionó. El señor Marco Vinicio Domínguez se siente orgulloso de su oficio.