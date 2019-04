Medidas para evitar ser víctima de delitos

Guamúchil, Sinaloa.- Desde el momento de salir de casa, hasta como realizan las actividades diarias, las personas podrían ser víctimas de un delito. Y es en esta temporada vacacional que el riesgo de asaltos y robos domiciliarios tiende a aumentar. Es importante que la ciudadanía tome en cuenta aquellas medidas de autocuidado para evitar exponerse a situaciones de riesgo, explica la coordinadora del Departamento de Programas Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Rosa María Cabrera López.

Estas estrategias tienen qué ver con no exponerse a situaciones donde se corre riesgo de robo, como transitar por lugares poco iluminados, callejones, la forma de portar el bolso y cómo evitar no ser asaltado al retirar en cajeros. Las recomendaciones generales a la ciudadanía son tratar de cambiar lo que se hace a diario, como el tomar rutas diferentes para transitar, circular por áreas transitadas e iluminadas, a no caminar por callejones ni cruzar solares enmontados y desolados.

“Incluso si se percatan de que los van siguiendo, no se debe llegar a su domicilio, sino buscar ayuda”, expone la coordinadora.

Otra de las importantes medidas de seguridad es que al momento de retirar efectivo del cajero se debe observar, y de preferencia no acudir en horarios nocturnos. Otro punto de suma importancia son las publicaciones en redes sociales.

En ocasiones las personas damos herramientas al proceder de los delincuentes, al exponer nuestra vida, al publicar fotografías en redes sociales sobre nuestra ubicación”, señala Rosa María Cabrera López.

Esta serie de estrategias de prevención del delito forman parte del trabajo que ha venido realizando el Departamento de Programas Preventivos en el sector empresarial, educativo y social, donde se provee de información práctica.

“Ante una sospecha de robo en nuestra casa lo recomendable es no ignorar ruidos que nos pueden indicar una situación de inseguridad, como el que traten de abrir la puerta. Y cuando se sale de vacaciones es importante informar a algún vecino de confianza que se va a dejar sola la vivienda, para que esté al pendiente de cualquier situación sospechosa”, debido a que en esta temporada el robo domiciliario tiende a aumentar, así como los accidentes en los hogares si no se toman las precauciones adecuadas.