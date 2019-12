Medirán desempeño de los panistas con metas

Guamúchil, Sinaloa.- El partido Acción Nacional ya despertó, asegura el dirigente estatal Juan Carlos Estrada Vega, y este despertar incluye resultados reales. Anunció que se iniciará con el Plan de Desarrollo Institucional con el objetivo de medir el nivel de desempeño de los dirigentes.

Así lo explicó en su visita al Comité Directivo Municipal en Salvador Alvarado: “Este plan consiste en tres ejes rectores, el primero es el fortalecimiento interno, la democracia interna, que ya no sea la dirigencia nacional o estatal la que designe a los candidatos y candidatas, sino que sea la militancia que lo haga.

Otro eje importantísimo es la apertura a la sociedad, que ya la hemos estado haciendo. Las actividades no solo se van a ejecutar, también se van a evaluar, a medir, para saber si se están cumpliendo las metas.

El PAN y otros partidos no tenían una herramienta de este tipo, y a los que no cumplan se les va sancionar. No porque demos línea sino que vamos a estar exigiéndoles que el PAN se levante.”