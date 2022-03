Mejora seguridad en el acceso al fraccionamiento Jobori en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Una de las constantes peticiones de la población Salvador Alvarado era el mejoramiento del acceso al fraccionamiento Jobori, pues desde que se amplió a cuatro carriles la carretera Guamúchil-Angostura, la rampa quedó demasiado alta, lo que provocó un sinfín de accidentes y que muchos vehículos se averiaran por las malas condiciones de la obra.

Ante estas peticiones, el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, se dio a la tarea de mejorar esta rampa y optó por hacerla menos inclinada, para un fácil acceso, tanto de autos, camionetas, motos e incluso bicicletas, acción que los ciudadanos han aplaudido constantemente, ya que eso los hace sentir más seguros al momento de subir o bajar por este sitio.

Algunos ciudadanos externaron que antes de la reparación del acceso, preferían dar la vuelta por otro sitio para no subir la rampa, otros expresaron que los carros se les descomponían porque pegaban al momento de acceder, además que se propiciaron varios accidentes, por lo que se mostraron contentos y agradecidos con las autoridades municipales.

“Quedó muy bien la verdad, un buen trabajo, porque si estaba muy fea la subida, incluso una vez se me rompió el cárter del carro, pero ahora quedó muy bien”, “quedó muy bien hecha, es el mejor trabajo que he visto, se sacaron un diez, porque la subida estaba peligrosa y muy fea, hubo varios choques”, “excelente, con más tiempo lo hubieran hecho, tanto que ha causado daños, yo sufría cuando subía porque no alcanzaba a ver y era peligroso”, “yo no había subido por aquí, porque estaba muy feo y ya había habido un accidente, muy mal estaba la verdad, pero ahora de maravilla”, fueron unas de las expresiones de los ciudadanos.