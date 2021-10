Mejorar las condiciones del Mercado Municipal de Angostura sigue siendo una necesidad

Angostura, Sinaloa.- El Mercado Municipal de Angostura es un tema que sigue dando de qué hablar entre sus mismos ciudadanos, puesto a que desde años atrás ha sido una necesidad apremiante que ocupa de atención con mejorar las condiciones, por el bien de los mismos comerciantes como de quienes acuden a él a realizar sus diversas compras.

Ante lo anterior, la ciudadana Ana María Beltrán, quien menciona que muy seguido acude a dicho lugar, la palabra urgencia ha quedado corta, por las condiciones del lugar, destacando así la importancia de que se remodele. “Soy cliente frecuente y he escuchado mismos comentarios de los comerciantes que la situación no debe ser así, que las condiciones no se prestan para estar trabajando a gusto”, mencionó.

No obstante, reconoció que algunos establecimientos de lo pegados que están les es muy difícil mantener en orden sus mercancías, ocasionando algunos conflictos para ellos mismos.

Leer más: ¡Una obra más! Inauguran calle pavimentada en El Ranchito, Angostura

Por su parte, el señor Guadalupe Sánchez mencionó que el Mercado Municipal se dijo que la situación mejoraría, sin embargo, no vieron resultados mayores, aunque reconoció que años atrás se encontraba como para llorar y hoy en día es más estable a comparación de lo anterior.

“Todos sabemos cómo es la situación del mercado, este lugar sigue haciendo falta se le dé su ‘manita de gato’, la verdad, y aunque ya ha mejorado mucho a comparación de años atrás, como hace unos cuatro años, sí está mejor, pero las condiciones no son las máximas, esto debería ser tomado en cuenta por las autoridades, no es algo que deben dejar de lado, ojalá se haga algo al respecto, porque sí es muy necesario e importante, la verdad”, dijo.

En voz del señor Carlos García, destacó que lamentablemente ha faltado mucha disposición por parte de las autoridades hacer algo al respecto, ya que los comerciantes no están 100 por ciento seguros en el lugar y no se ha hecho algo que en verdad les garantice mayor protección o capacidad para más de ellos.

Leer más: Aprueba el Cabildo de Angostura obras por más de 4 mdp por concepto de IPR

“El lugar a simple vista se mira más o menos, pero si la persona se da el tiempo de ver detalladamente, se va a dar cuenta que se tienen muchas necesidades, esperemos algún día las autoridades lo tomen en cuenta y vean por el lugar, para bien de todos, porque ya desde hace muchos años se ha estado tratando este tema y no se mira mucho movimiento”, mencionó el ciudadano, quien preocupado por las condiciones del Mercado Municipal externó tener fe en que crecerán.