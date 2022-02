Melquiades Camacho renuncia a la presidencia del Patronato de Cruz Roja en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Este fin de semana presentó su renuncia formal a la presidencia del Patronato de la Cruz Roja Delegación Guamúchil, Melquiades Camacho, quien apenas hacía poco más de tres semanas que había tomado sus riendas, pero junto con él, también se va el grupo de médicos voluntarios y la administradora, pues al parecer no contaban con los recursos necesarios para la operatividad de la institución.

De acuerdo con el ahora ex presidente del Patronato, Melquiades Camacho, desde el pasado viernes hizo formal su renuncia ante la Delegación Sinaloa de la Cruz Roja, y señaló que no hay mucho qué argumentar al respecto, solamente que no vio las condiciones para administrativas adecuadas y de esa manera se vuelve difícil trabajar. "La encuentro en condiciones administrativas no operables, no hay los recursos para que la Delegación opere", dijo.

Asimismo, indicó que hasta su último día como presidente, nunca tuvo en sus manos documentos relacionados a las contabilidades, ni activos fijos, pero sí se dio cuenta que no se tenían los recursos para cubrir las necesidades más básicas, "yo pienso que lo más sano es pasar la estafeta a alguien que sí pueda, que tenga las formas, la varita mágica para sacar la Delegación adelante", concluyó.

Por su parte, el alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, señaló que por el momento hay varios interesados en tomar las riendas de la Cruz Roja, pero se tendrá que analizar con el delegado estatal, Carlos Bloch Artola, la próxima semana que esté en la ciudad de Guamúchil. Expresó que, por el momento, la benemérita institución no queda a la deriva, pues de manera interina estará al frente Jorge Luis Cervantes.

Señaló que el motivo de la renuncia de Melquiades Camacho fue relacionado al esquema de administración, el cual era muy diferente al que él traía en mente, por lo que vio complicaciones, "dijo que para no generar problemas, mejor él se retiraba porque en esa situación, el modelo de administración no congeniaba con lo que él traía".