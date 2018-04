"Memo" Galindo va por la reelección; registra su candidatura

Mocorito, Sinaloa.- Jesús Guillermo Galindo Castro oficializó su candidatura para la reelección por el PAS a la presidencia municipal de Mocorito al hacer entrega de la documentación necesaria al Consejo Distrital Electoral 10 que comprende los municipios de Mocorito, Badiraguato y Navolato.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Rodeado de una gran militancia pasista de distintas comunidades y sindicaturas, el abanderado del Partido Sinaloense fue como llegó a las oficinas del Consejo Distrital antes mencionado para presentar en tiempo y formar la documentación necesaria acompañado del candidato al senado de la república Héctor Melesio Cuen Ojeda, del candidato a la diputación federal Adolfo Rojo Montoya, del candidato a diputado local Martín Meza y su esposa.

Durante su mensaje "Memo" Galindo comentó "una vez más se nos da la oportunidad por contender por la alcaldía y vamos a actuar como siempre hemos actuado, con un alto sentido de responsabilidad humana y sobre todo agradecido con Dios y el bonito pueblo mocoritense".

Indicó que está 100 por ciento seguro del triunfo en los próximos comicios con alto nivel de madurez y civilidad siempre reparando a los ciudadanos. Dejo claro que para este proceso va en busca de 13 mil votos.

Por su parte, Héctor Melesio Cuen Ojeda indicó que será alrededor de las 15:00 horas cuando se de a conocer la situación real sobre la candidatura de José Manuel Valenzuela López como diputado local por el 09 distrito. "No hay nada oficial y no deja de ser una mera especulación lo que existe, un rato más me voy a reunir con el y ahí vamos a salir de la duda. En caso de que se diera una situación de esta naturaleza inmediatamente convocaríamos a nuestra gente, tenemos mucho equipo" cometo el candidato al senado.

Cuen Ojeda informó que han estado en contacto mediante mensaje instantáneos y mediante este medio de comunicación José Manuel Valenzuela López le dejó claro que no se siente bien y precisamente no es referente a problemas de salud.

"De ninguna manera nos vamos a quedar sin candidatos, el PAS cuenta gente lo qué pasa es que Chenel es un icono para nosotros y ojalá que todo sea puras especulaciones" finalizó.